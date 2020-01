Usta çırak ilişkisinin en yoğun kesimi olan esnaf ve sanatkarların çalışanları evladı gibi gördüğünü belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Usta dediğin baba yarısıdır. Çalışanları evlatlarından ayırt etmeyip, onlarla birlikte işini geliştirip daha mükemmel çalışma ortamında o gençlerin yetişmesine katkıda bulunan insandır. Ülke çapında 2 milyona yakın iş yerinde iş öğrenen çocuklar, ustaların yanında yetişen birer cevherdir" dedi.



TESK-UNİCEF işbirliği ile düzenlenen Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı'nın ikinci dönem başlangıç toplantısında konuşan Bendevi Palandöken, "TESK-UNİCEF işbirliği ile düzenlenen ilk projemiz çocuk işçiliğinin önlenmesine büyük katkı sağladı. İkinci projenin de başarıya ulaşacağından eminim. Bu kapsamda da çocuk işçiliği ile mücadele için yeni bir yol haritası çizeceğiz. Usta çırak ilişkisinin en yoğun kesimi olan esnaf ve sanatkarlarımız çocukların daha iyi şartlarda meslek öğrenmelerine katkı sağlamaya devam edecek. Her zaman söylediğim gibi, dünyanın her yerinde çocuk çocuktur. Çocuğun ırkı, dini, mezhebi olmaz. Hatırlarsınız Aylan bebeğe tüm dünya ağlamıştı. Oysa Aylan bebiğin ailesinin dini inançları farklı olmasına rağmen tüm dünya günlerce Aylan bebek için ağladı. Onun için her biri birbirinden kıymetli olan çocuklarımıza özenle bir şeyler öğretebilirsek, onların hakları, iş ilkeleri, çalışma ortamları ve çalışma saatleri ile ilgili mesafe kat edebilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.



"Önümüzdeki günlerde gelişmeleri yakından takip edeceğiz"



Çocuk işçiliği ile mücadelenin bir ayağının TESK olmasının tesadüf olmadığını dile getiren Palandöken, "Böyle önemli bir projenin ortağı olmamız tesadüf değil. İki milyona yakın iş yerinde iş öğrenen çocuklarımız ustalarımızın yanında güvenle yetişiyor. Çocuk hakları ve iş ilkeleri konusunda ustalarımızın bilgi ve birikimlerini aktarmasına katkı sağlayan UNİCEF'e teşekkür ediyorum. Bu projenin akabinde daha büyük projeleri de birlikte yapmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de hem ustalarımızla hem de iş hayatıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Başlangıcının mutlu, sonucunun umutlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Tecrübe ve birikimimizi kullanmak için buradayız"



UNİCEF Sosyal Politikalar Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler ise TESK ile olan işbirliğinin çok kıymetli olduğunu dile getirerek projeyle ilgili şunları söyledi: "Çocuk işçiliği konusunda TESK ile olan işbirliği bizim için çok kıymetli. Bu işbirliği Türkiye'de çocuk işçiliğinin bitirilmesine yönelik bir kamusal iradenin çok önemli bileşenidir. Çünkü esnaf ve sanatkarların katkısı olmadan gençlerin meslek edinmesi mümkün değil. Şu anda bu işbirliğinde yeni bir döneme girdik. Bir yıldan uzun süredir çok sayıda faaliyet yürüttük. İki bine yakın kişiye eğitimler verdik, araştırmalar yapıp kitapçıklar hazırladık. Türkiye'deki çocuk işçiliği ulusal eylem planınında vurgulandığı gibi çocuk hakları ve iş ilkeleri konusunda bilgi birikimimizi ve edindiğimiz tecrübeyi nasıl kullanırız sorusuna yanıt aramak için buradayız. Önümüzdeki dönemde daha fazla tespit, çocukların çocuk işçiliğinden alınıp mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilmesi gibi doğrudan doğruya sonuca çok güçlü katkıda bulunacak faaliyetleri hep beraber ele alacağız." - ANKARA