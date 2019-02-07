Palandöken'e Gelen Turist Sayısı Yüzde 150 Arttı"

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, "Bu yıl rakamlardan görüyoruz ki Palandöken
'e gelen ziyaretçi sayısında yüzde 150 bir artış var. Şuan da gelen toplam ziyaretçi sayısında 530 bin rakamına ulaştık." dedi. Türkiye
'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de Erzurum'da görev yapan kurum müdürleriyle gece kayağında buluşan Vali Memiş, aydınlatılmış pistte kar yağışı altında gece kayağı yaptı.
Vali Memiş, kayak yaptıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Aralık
2018 itibariyle Türkiye'de ilk kış turizmini başlatan ilin Erzurum olduğunu hatırlattı.
"Hedef, 1 milyon ziyaretçi"
Türkiye'nin en iyi kayak pistlerine sahip ilin Erzurum olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:
"Kayak sporu ve kış turizmi için en güzel destinasyonun Palandöken olduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz. Toplamda 45 kilometrelik pist uzunluğuyla ve özellikle Ejder dediğimiz güney pistimizle 15 kilometre kesintisiz kayak keyfini konuklarımız yaşıyor. Bu yıl rakamlardan görüyoruz ki Palandöken'e gelen ziyaretçi sayısında yüzde 150 bir artış var. Şuan da gelen toplam ziyaretçi sayısında 530 bin rakamına ulaştık. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve bütün Erzurum olarak bir milyon hedefini koymuştuk."
"6 bin 200 metre aydınlatılmış pist"
Memiş, Palandöken Dağı'nın yeni bir 5 yıldızlı otele daha kavuşacağını belirterek, bütün ekiplerle gelen konuklara hizmete hazır olduklarını dile getirdi.
Misafirlerin konforu ve rahatı için her türlü çabanın gösterildiğini aktaran Memiş, "Palandöken'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu gün şu saatte gördüğünüz gibi gece kayağına uygun pistlerinin olması. Hem 5 yıldızlı otellerimizin, hem de Büyükşehir Belediyemizin bu sağladığı imkanlar sayesinde 6 bin 200 metre uzunluğunda gece kayağı yapılacak pistlerimiz de bulunmaktadır." diye konuştu.
Memiş, Palandöken'in ufuk eksikleri giderildikten sonra önümüzdeki yıl daha çok daha iyi noktalarda olacağına inandığını sözlerine ekledi.