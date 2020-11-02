Palandöken'e mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Palandöken'e mevsimin ilk karı yağdı
02.11.2020 10:08
Palandöken'e mevsimin ilk karı yağdı Erzurum Palandöken Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü.
Palandöken'e mevsimin ilk karı yağdı
ERZURUM - Erzurum Palandöken Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü.
Dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı. Sabah uyandıklarında Palandöken dağının zirvesinin beyaza büründüğünü gören Erzurumlular büyük bir sürpriz yaşadı.
Kar yağışı ile birlikte kent genelinde sis etkili olurken, bir yandan da Palandöken Kayak Merkezinde kış sezonu hazırlıklarının devam ettiği gözlendi.
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