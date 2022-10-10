PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İKİNCİ KARI DÜŞTÜ - Son Dakika
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PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İKİNCİ KARI DÜŞTÜ

10.10.2022 10:58

EN düşük hava sıcaklığının 1 ila 5 derece arasında seyrettiği Erzurum'da Palandöken'e ikinci kez kar yağdı.

EN düşük hava sıcaklığının 1 ila 5 derece arasında seyrettiği Erzurum'da Palandöken'e ikinci kez kar yağdı. 3125 metre yüksekliğindeki Palandöken'in Ejder Tepesi tamamen beyaza büründü.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Hava sıcaklığının düştüğü gece kent merkezindeki kar yağışı Palandöken'de kar olarak gerçekleşti. En düşük hava sıcaklığının 1 ila 5 derece arasında seyrettiği Erzurum'da Palandöken'e mevsimin ikinci karı yağdı. 3125 metre yüksekliğindeki Palandöken'in Ejder Tepesi karla kaplandı. Doğa severler, beyaz gelinliğini giyen Palandöken'e çıkarak manzarayı izledi. Erzurum'da dün gece çok şiddetli yağmur yağdığını belirten Enes Çiğdem, "Bugün 10 Ekim 2022. Dün gece çok şiddetli bir yağmur vardı. Palandöken'e kar yağmıştır diyerek görmeye geldik. Bulutlar zirveyi kapatmış. Kış sezonu yavaş yavaş yaklaşıyor. Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah bu sene Palandöken'de bol bol kayacağız" dedi.(DHA)

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Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İKİNCİ KARI DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İKİNCİ KARI DÜŞTÜ - Son Dakika
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