Palandöken'e Yeni Otel

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken Dağı'na 5 yıldızlı otel standartlarında butik otel yapılacak.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken Dağı'na 5 yıldızlı otel standartlarında butik otel yapılacak.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Okay Memiş'in girişimleriyle Palandöken Kayak Merkezinde bir süredir kullanılmayan AFAD Çığ Eğitim Merkezinin "Vilayetler Evi" bünyesinde butik otele dönüştürüleceği kaydedildi.



Erzurum'a 5 yıldızlı otel standartlarında otel kazandırılacağının aktarıldığı açıklamada, yapılacak butik otelin 30 odalı olacağı belirtildi.



Açıklamada, her sezon daha çok ihtiyaç duyulan otel yatırımı konusunda yakın zamanda yapılacağı duyurulan 5 yıldızlı otelin ardından yapılacak butik otelle Erzurum'un turizm alanında gelişmesi için önemli bir adım atılacağı bildirildi.



Vali Memiş'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Erzurum ziyaretinde konuyu gündeme getirdiği ve Çığ Eğitim Merkezini otele dönüştürmeyi teklif ettiğinin aktarıldığı açıklamada, Bakan Soylu'nun da konuya sıcak bakması üzerine eğitim merkezinin Vilayetler Evi'ne tahsis edildiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Memiş, Vilayetler Evi'nin Türkiye'deki tek kış otelinin Palandöken'de olacağını kaydetti.



Palandöken Kayak Merkezinin ciddi anlamda otel yatırımlarına ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Mamiş, "Geldiğim günden bu yana herkes aynı şeyi söylüyor. Gerçekten de bu açığı kapatmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz de bu noktadan hareketle bir süredir kullanılmayan ve dağa hiç bir katkısı olmayan binayı Vilayetler Evi'ne verdik. Harcayacakları bir kaç milyon lirayla burada 30 odalı butik bir otel yapacaklar. Binanın pistlere yakın bir noktada olması nedeniyle tesis ihtiyacını da biz karşılayacağız. Bununla ilgili de çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Memiş, bu yatırımla Palandöken'e önemli bir değer katacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:



"Otel yatırımı şu an proje aşamasında. Bu girişimin tüm yatırımcılara örnek olmasını bekliyoruz. Her fırsatta ve her platformda yatırımcılarımıza Palandöken'in potansiyelini anlatıyor ve otel ihtiyacımızdan bahsediyoruz. Devlet olarak biz bu adımı attık ve tüm girişimcilere örnek olmasını bekliyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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