Palandöken'e Yıldız Yağdı

KIŞ turizmin gözde mekanlarından Palandöken'e yıldız yağdı.

KIŞ turizmin gözde mekanlarından Palandöken'e yıldız yağdı. Kayak sezonun son günlerinde düzenlenen etkinlikte ünlüler gündüz kayak yapıp, gece de eğlendiler.



Palandöken'de bir oteldeki etkinliğe katılan ünlüler; Pınar Altuğ Atacan-Yağmur Atacan, Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu, Ceren Akçelik, Umut Akçelik, Hande Var, Nağme Dürüst, Barış Aydil, Burcu Binici, İpek Bağrıaçık, Serenay Aktaş, Orkun Işıtmak, Mert Yazıcıoğlu, Mert Kılıç-Aslıhan Güner, Gizem-Arda Zor karın ve eğlencenin keyfini çıkardılar.



Müjde Kızılkan, Ezgi Yelen, DJ Can Hatipoglu, DJ Hakan Kabil, DJ Tankut Karakurt, DJ Oktay Gözcü, MC Erçin Gültakan ve Tai The Percussionist gecenin geç saatlerine kadar süren performanslarla uzun sure hafızalardan silinmeyecek bir eğlenceye imza attılar. Palandöken'in zirvesinde gerçekleşen mangal partisiyle beyaz örtünün tadını çıkaran ünlüler, kış sezonunun kapanmasına 3 hafta kala unutulmaz bir haftasonu geçirdi.



- Erzurum

Son Dakika » Magazin » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

