Palandöken: "Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken: 'Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmalıyız' - Son Dakika

Palandöken: "Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmalıyız"

6 saat önce

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Görme engelli bireylerin her zaman hayatını kolaylaştırmalıyız. Yalnızca Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda duyarlı olmak asla yeterli değil.

Palandöken:

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Görme engelli bireylerin her zaman hayatını kolaylaştırmalıyız. Yalnızca Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda duyarlı olmak asla yeterli değil. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmadan sokakta, caddede, otoparkta, mağazalarda, asansörde, kaldırımda hayatın her alanında yardımcı olmalıyız" dedi.


"Görme engelli vatandaşların hayatını zorlaştırmamak, daha fazla engel olmamak da bir yerde kolaylaştırmaktır" diyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde binlerce görme engelli vatandaşımız var. Günümüz koşullarında tabii ki her geçen gün daha iyi şartlar sunulmaya çalışılıyor. Araç kullanımını, otopark, akıllı telefon kullanımı, asansör ve bunun gibi birçok günlük durumda teknolojinin gelişmesiyle şartlar da olumlu yönde gelişiyor. Fakat şartlar ne olursa olsun görme engelli bireyler kalpleriyle görüyor. Günlük yaşamda engeli olmayan bireylere göre çok daha fazla zorluk çekiyorlar. Onların hayatlarını zorlaştırmamak bile aslında bir yerde kolaylaştırmaktır. Onlar için ayrılmış koltuklar, park yerleri, kaldırımdaki sarı bantlar, engelli asansörleri vb. konulara her zaman duyarlı olmalıyız. Hepimiz bir engelli adayı olduğumuzu unutmadan yaşamın her alanında yardımcı olmalıyız" şeklinde konuştu.


Çalışma hayatında, sporda, sanatta, yaşamın her alanında desteklenen engelli bireylerin çok daha azimli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Görme engelli bireyleri kamuda, özel sektörde, çalışma hayatının her kademesinde istihdam edebilmeliyiz. Özel eğitimler ile destek verildiğinde sanatta, sporda, iş hayatında, sosyal yaşamda her zaman azimli olan engelli vatandaşlarımızın bu azmini görüyor, biz de TESK olarak engelli vatandaşlarımıza iş yeri açılışlarında avantaj sağlıyor ve yıllık aidatlarında en düşük tarifeyi uyguluyoruz. Görme engelli bireylerin sorunlarını anlamak için her yıl 7 - 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası beklenmemeli. Bu önemli haftada tüm görme engelli vatandaşlarımıza engelsiz bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:01 Kaynak: İHA
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