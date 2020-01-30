Esnaf ve sanatkarın hükumetten beklentileri olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkarımızın hükumetten olmazsa olmaz talepleri var. Esnaf ve sanatkarımız bu taleplerin karşılanmasını dört gözle bekliyor. Ekonominin barometresi olan esnafın taleplerinin yerine getirilmesi ekonomiye olumlu yönde yansır. Bu taleplerimizin kısa zamanda yerine getirilmesi için ilgili birimlere taleplerimizi ilettik" dedi.



Esnaf ve sanatkarın sesine kulak verilmesini isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2018 - 2019 yıllarındaki ekonomik dalgalanma, başta esnaf ve sanatkarımız olmak üzere tüm kesimleri etkiledi. Dalgalanmanın etkisini ortadan kaldırmak için hükumet tarafından atılacak dengelenme adımları kısa süre içinde piyasaları etkiler. Bu dengelenme sürecinde esnafımızın taleplerine kulak verilmesi, süreci pozitif yönde etkiler. Çünkü esnaf adeta ekonominin yapı taşıdır. Esnaf ve sanatkarın işi iyi olursa ekonomi de iyi olur. Ancak esnafımızın rahatlaması ve hamle yapabilmesi için öncelikle sırtındaki yüklerden kurtarılması gerek" diye konuştu.



"Esnaf BAĞ-KUR primleri düşürülmeli"



Sosyal güvenlikteki sıkıntıların çözümü ile esnafın rahat nefes alacağını belirten Palandöken, "Asgari ücrete bağlı olarak esnafımızın ödediği sigorta primleri yükseldi. Yıllık bazda hesaplanınca esnafımız neredeyse sermayesi kadar sigorta primi ödüyor. Esnaf yalnızca kendi sigorta primini değil yanında çalışan işçinin de sigorta primini ödemekle yükümlü. Kısa süre içinde esnaf ve sanatkarımız sigorta primlerinin altında ezilmekten kurtarılmalı. Sigorta primlerinin yanı sıra esnaf uzun prim gün sayısı altında da eziliyor. SSK'lı çalışanların emekliliği için 7 bin 200 prim gün sayısı yeterliyken esnaf ve sanatkarımız emeklilik için 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada 1800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Tüm kesimlerin eşit haklara sahip olması ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için prim gün sayısı eşitlenmeli" şeklinde konuştu.



"AVM ve zincir marketler karşısında esnafımız korunmalı"



Anayasamız'da da belirtildiği gibi devletin esnaf ve sanatkarı korucuyu tedbirler almakla yükümlü olduğunu belirten Palandöken, "Ülke genelinde 40 bine yakın zincir market ve 488 AVM var. Bir cadde üzerinde bazen en az 3 tane zincir market yan yana çalışıyor. Bu zincir marketlerde ve AVM'lerde esnaf ve sanatkarımızın yaptığı tüm işler yapılıyor. Bu haksız rekabetin önüne geçmek için Perakende Yasası günümüz şartlarına göre güncellenmeli" dedi. - ANKARA