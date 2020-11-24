Palandöken: "Esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı" - Son Dakika

Palandöken: "Esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı"

24.11.2020 10:00
Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun başvurusu üzerine Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Anlaşma ile esnaf ve sanatkarlarımıza 23 banka ve 30 finans kuruluş ile...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun başvurusu üzerine Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Anlaşma ile esnaf ve sanatkarlarımıza 23 banka ve 30 finans kuruluş ile ticari borçlarını yeniden yapılandırılması imkanı sağlandı" dedi.

Yapılan anlaşma ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, banka ve finans kuruluşlarına olan borçların yeniden yapılandırılma koşullarını maddeler halinde şöyle açıkladı.

1-) Yapılandırma dönemine ilişkin en uzun vade 24 ay olabilecek, vade sayısı, esnaf ve sanatkarımızın talebine ve ödeme imkanına göre ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından belirlenecek.

2-) En fazla 12 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönem verilebilecek, ödemesiz döneme ilgili banka veya finans kuruluşu karar verecektir.

3-) Faiz oranı, esnaf ve sanatkarımızın talebine göre sabit veya değişken olabilecek.

4-) Banka veya finansman kuruluşu, yapılandırılan tutarın yüzde 1'ine kadar komisyon alabilecek.

5-) Tüm yeniden yapılandırma işlemleri Türk Lirası olarak gerçekleştirilecek, döviz bazında yapılandırma yapılmayacak.

6-) Yapılandırılan tutarın en az yüzde 10'unun ödenmesi ve taksitlerin ödeme süresinin geciktirilmemesi koşuluyla kalan tutar için bir kez daha ödeme planı revize edilebilecek.

7-) Revize işlemi en fazla iki kez yapılabilecek, revize edilmiş vade, toplamda 72 ayı geçemeyecek.

8-) Bankalara ve/veya finansman kuruluşlarına borcu olan esnaf ve sanatkarlarımız, yeniden yapılandırma için en fazla borcun olduğu banka veya finansman kuruluşuna başvuru yapacak.

9-) Banka ve finans kuruluşlarına olan borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili detaylı bilgiler, borçlu olunan banka veya finans kuruluşundan alınabilecek. En fazla borç bulunan banka veya finans kuruluşunun başvuruyu kabul etmemesi halinde borç tutarı açısından ikinci sıradaki banka veya finans kuruluşuna başvuru yapılabilecek, 3 banka veya finans kuruluşundan 2'sinin başvuruyu kabul etmemesi halinde yapılandırma yapılamayacaktır.

10-) Esnaf ve sanatkarımızın, yapılandırma başvurusundan önce herhangi bir banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu; Satış günü alınmış olması, İhalenin feshi davasının devam ediyor olması, Borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, Tasarrufun iptali davasının devam ediyor olması, şeklinde kararlar alınmış olması, yeniden yapılandırma başvurusu yapmaya engel değildir. Başvuru yapılan banka veya finans kuruluşu, söz konusu işlemlerden feragat edebilir veya başvuruyu kabul etmeyebilir. - ANKARA

Palandöken: Esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı

Esnaf ve Sanatkarlar, Finans, Esnaf, Banka, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti Falcao'nun Kayseri maçında tribünde telefonla oynaması taraftarların tepkisini çekti Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Feghouli'yle yola devam etmek istemiyor "Yolda kaldık" diyerek duygu sömürüsü yapan dilenciler, görüntülenince taksiye atlayıp kaçtı Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu Fransız ve İspanyol basını, Türk İHA'larının başarısına dikkat çekti: Rus hava savunma sistemleri engel olamadı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu
Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın öldürüldü Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın öldürüldü         
09:50
Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş         
09:37
Meteorolojiden 3 bölge için sağanak ve poyraz uyarısı Meteorolojiden 3 bölge için sağanak ve poyraz uyarısı         
09:20
Taksim'de maske takmadığı için ceza yiyen gençten ilginç tepki: İtiraz ederiz, olmazsa öteki tarafta görüşürüz Taksim'de maske takmadığı için ceza yiyen gençten ilginç tepki: İtiraz ederiz, olmazsa öteki tarafta görüşürüz         
09:04
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak         
08:40
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu         
22:46
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi         
21:10
Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü         
21:08
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler         
17:39
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 10:15:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Palandöken: "Esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei