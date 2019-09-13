Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Esnafımız faiz düşüşlerinden yaralanmalı"
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Palandöken: "Esnafımız faiz düşüşlerinden yaralanmalı"

10 dakika önce

Geçmiş yıllarda çıkarılan sicil aflarının esnaf ve sanatkarın yarasına merhem olmadığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Merkez Bankası 2 ay içerisinde 2 kez faizleri düşürdü.

Palandöken:

Geçmiş yıllarda çıkarılan sicil aflarının esnaf ve sanatkarın yarasına merhem olmadığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Merkez Bankası 2 ay içerisinde 2 kez faizleri düşürdü. 2003, 2009 ve 2017 yıllarında üç kez çıkarılan sicil affı zorunlu olmadığı için birçok banka tarafından tanınmadı. düşen bu faizlerden esnafımızın da yararlanması sağlanmalı" dedi.


Tüm bankaların zorunlu uygulayacakları etkin bir sicil affının esnaf için ekmek ve su gibi bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarlarımız, geçmiş yıllardaki borçları nedeniyle krediye ulaşamıyor. Borçlarını çoktan ödeyen ve kredi almak için emekli maaşını taahhüt olarak gösteren esnafımıza bile kredi verilmiyor. Birçok banka, özellikle de özel bankalar, geçmiş dönemlerde kredi taksitlerini ya da kredi kartı borcu ödemesini bir gün aksatanları bile kara listeye alıyor. Oysa esnaf ve sanatkarlarımız günümüz şartlarında finansman desteğine çok fazla ihtiyaç duymaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımızın rahat bir nefes alabilmesi için krediye ulaşmalarının önündeki kara liste engeli bir an önce kaldırılmalı. Çok sayıda esnaf ve sanatkarımız, bankaların sicil affına uyarak kara listeyi tamamen kaldırmasını dört gözle bekliyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:53 Kaynak: İHA
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