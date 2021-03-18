ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR - Son Dakika

ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR

18.03.2021 09:10
ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR, System.String[]

PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken'in eteklerindeki mahallede yaşayan ailelerin çocukları, giydikleri kara lastiğin altına koydukları korniş veya PVC plastikler ile karlı sokaklarda kayak yapıyor.

PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken'in eteklerindeki mahallede yaşayan ailelerin çocukları, giydikleri kara lastiğin altına koydukları korniş veya PVC plastikler ile karlı sokaklarda kayak yapıyor. Babasının çöpten bulup, getirdiği snowboard tahtasına uygun ayakkabı ve kıyafeti olmadığı için kızağa çeviren Servet Taş, "Tek kişilik kayak tahtasını kızağa çevirerek 4-5 kişi binmeye başladık. Kayak tahtası ile tek başıma kayabilmeyi çok isterdim ama arkadaşlarımla birlikte eğlenelim, diye bu hale getirdim" dedi.Kış mevsiminin çetin geçtiği Erzurum'da kayak malzemelerini alma imkanı olmayan çocuklar, çöplükte buldukları perde asmaya yarayan korniş ya PVC plastiklerleri kullanıyor. Palandöken Dağı'nın eteklerindeki merkez Palandöken ilçesinin Küme Evler Semti'nde oturan bir grup çocuk, ayakkabılarının altına koydukları korniş ya da PVC plastiklerle kayağın keyfini çıkarıyor. 12 yaşındaki Abdulsamet Kocakaya, kayak takımları olmadığı için kornişle kaydıklarını söyledi. Kendisi gibi arkadaşlarının ailesinin de kayak takımı alacak maddi gücünün olmaması nedeniyle çöpte buldukları ya da pencerelerden çıkardıkları plastik korniş ve PVC'lerle kayabildiklerini dile getiren Kocakaya, "Palandöken'i oturduğumuz eve 1 kilometre uzaklıkta. Her gün gördüğümüz yer ama hiç gitmedik. Palandöken'e gidemediğimiz için burada kornişlerle kayıyoruz" diye konuştu.Hayallerinde Palandöken'de kaymak olduğunu söyleyen 10 yaşındaki Abdullah Bıyık, "Mahallemizdeki sokaklar karla kaplı. Ayağımıza taktığımız kornişlerle Palandöken'dekiler gibi kayıyoruz. Hayallerimizde Palandöken var ama oraya gitmemiz hayalden öte değil. Dağı her gün evimizden görebiliyoruz ama hep televizyonlardan izliyoruz" dedi.Mahallede güle oynaya snowboarddan yaptıkları kızakla kayan çocuklardan 10 yaşındaki Servet Taş ise, "Tek kişilik bir snowboardımız vardı. Bunun için ne ayakkabımız ne de kıyafetimiz olmadığı için kızağa çevirip 4 kişi binmeye başladık. Kızağa binmek çok zevkli. Tek başıma kayabilmeyi çok isterdim. Ama arkadaşlarımla birlikte eğlenelim diye bu hale getirdim. Evimizden baktığımızı zaman Palandöken'i görüyoruz ama daha önce hiç çıkıp kayamadım" diye konuştu.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Turgay İPEK/ ERZURUM, -


ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR
ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR
ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR
ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR
ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR
ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR
ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR
ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR
ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR
ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR
ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR
ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR
ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR

Toros Dağları, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM PALANDÖKEN ETEKLERİNDE KORNİŞ VE PVC PLASTİKLE KAYIYORLAR - Son Dakika


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