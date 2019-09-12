Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Faiz indirim kararı piyasaları olumlu etkileyecek"
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Palandöken: "Faiz indirim kararı piyasaları olumlu etkileyecek"

1 saat önce

Türkiye Esnaflar ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Pendevi Palandöken, Merkez Bankası'nın 325 baz faiz indirim kararının piyasaları rahatlatacağını ve enflasyonun daha da aşağı düşeceğini belirtti.

Palandöken:

Türkiye Esnaflar ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Pendevi Palandöken, Merkez Bankası'nın 325 baz faiz indirim kararının piyasaları rahatlatacağını ve enflasyonun daha da aşağı düşeceğini belirtti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, "Merkez Bankasının faiz indirim kararı piyasalara olumlu yansıyacaktır. Aynı zamanda faiz indirimi beraberinde enflasyonu da düşürecektir. Böylece hem vatandaş hem de piyasalar rahatlayacaktır. Bununla birlikte petrolde de indirime gidilirse ekonomide önemli bir rahatlama olacaktır" dedi.

(İHA)

Merkez Bankası, Palandöken, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:00 Kaynak: İHA
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