Palandöken festivali dolu dolu geçiyor - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Palandöken Festivali, spor tutkunlarının akınına uğradı. Yapay buz tırmanışı, bisikletli kayak, buz heykeller ve daha birçok etkinliğin yer aldığı festivalle ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Birbirinden renkli etkinliklerle dolu dolu geçen festival ile birlikte Erzurum'da yine kış turizmi ve kış sporları rüzgarları esiyor" dedi.



"Bundan 5-10 yıl öncesine kadar Palandöken'de karda bisiklet turnuvası ya da dağ kayağı şampiyonası yapılacak deselerdi, buna kimse inanmazdı. Çünkü o dönemlerde Palandöken denilince akıllara sadece ve sadece kayak geliyordu" diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti:



"Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar geçen 6 yıl içerisinde Palandöken'e öyle bir kimlik ve nitelik kazandırdık ki; Palandöken denilince akıllara artık adrenalin sporları bile gelmeye başladı. Çünkü biz Erzurum'da kış turizmine yepyeni bir vizyon kazandırdık; kış turizmini sadece kayakla sınırlı tutmadık, kış sporlarıyla da entegre hale getirdik. Erzurum'da ev sahipliği yaptığımız ulusal ve uluslararası organizasyonlarla aslında genel anlamda bir Palandöken ve Erzurum farkındalığı oluşturuyoruz. Çünkü turizmde başlıca faktör cazibedir ve hamdolsun biz Palandöken'e bu cazibeyi kazandırmış bulunuyoruz. Palandöken'de doğa ve adrenalin sporlarına da imkan sunan bir ortam var ve bizler bu potansiyeli de Allah'ın izniyle gün yüzüne çıkartacağız. Erzurum'un önüne '1 milyon turist' hedefi koyarken; biz işte bu potansiyeller üzerinden değerlendirmemizi yapıyoruz. Bu hedefimize doğru da emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz."



Bu arada profesyonel dağcılar, Palandöken Kayak Merkezi'nde inşa edilen ve Türkiye'nin ilk yapay buz duvarı olan ICE Park'ta önemli tırmanışlar gerçekleştirdi. - ERZURUM