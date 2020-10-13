Palandöken: "Fiziki altına yatırım yapanlar dikkat" - Son Dakika

Palandöken: "Fiziki altına yatırım yapanlar dikkat"

13.10.2020 10:40
Palandöken:

Güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapan vatandaşların altın alırken dikkatli olması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle pandemi döneminde piyasaların durumu ve altının sürekli yükselişe geçmesi dolayısıyla yatırım amaçlı fiziki altına aşırı talep var.

Güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapan vatandaşların altın alırken dikkatli olması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle pandemi döneminde piyasaların durumu ve altının sürekli yükselişe geçmesi dolayısıyla yatırım amaçlı fiziki altına aşırı talep var. Bu dönemde fiziki altındaki talep artışını fırsata çeviren sahtekarlar iş başına geçebilir. Altına yatırım yapan vatandaşlarımız altın alırken ve bozdururken çok dikkatli olmalı. Altın alışverişlerinde bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafı tercih edilmeli" dedi.

-"Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek uzmanlık ister"

Son dönemde altın fiyatlarındaki yükseliş ve altına olan talep artışı ile birlikte piyasadaki sahte altına karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz Ekim ayında 450 TL civarında olan çeyrek altın şimdi 800 TL bandında işlem görüyor. Geçen yılın Ekim ayına göre çeyrek altın fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artış gösterdi. Vatandaşlarımız bu dönemde altın alırken ve bozdururken çok titiz davranmalı. Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek uzmanlık gerektirdiği için altın alışverişlerinde daha dikkatli olunmalı. Özellikle bu dönemde internet üzerinden taksitle altın almak oldukça riskli. Hediyelik altın alanların ve altına yatırım yaparak birikim yapanların hayal kırıklığına uğramaması için tanınır, bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafından alışveriş yapılmalı" şeklinde konuştu.

-"Kişi başı en fazla altın alan ülkelerin başında geliyoruz "

Sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin uzmanlık istediğini ifade eden Palandöken, "Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısı gereği dünyada kişi başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında başı çekiyoruz. Güvenli liman olarak da bilinen altın, Türk milletinin geleneksel yatırım aracı. Ülkemizde çeyrek ve gram altın daha çok hediye olarak düğünlerde takılırken yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve beşi bir yerde gibi altınlar yatırım amaçlı kullanılıyor. Pandemi gölgesinde geçen bu yılda altın fiyatları sürekli yükselmesine rağmen vatandaşın altına olan talebi arttı. Öyle ki Darphanenin Ağustos ayındaki altın üretimi geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 20 kat artarak 17.8 ton oldu. Altın üretimindeki bu artışa rağmen bazı kuyumcular halen vatandaşın altın talebine yetişemiyor. Hal böyle olunca sahtekarlara da gün doğuyor" diye konuştu. - ANKARA

Palandöken: Fiziki altına yatırım yapanlar dikkat

Bendevi Palandöken, Palandöken, Yatırım, Liman, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Fiziki altına yatırım yapanlar dikkat' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Cadde ortasında nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içen iki kişiye 13 bin lira para cezası! Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Sevgilisine sosyal medyadan Sevgilisine sosyal medyadan "yazdı" diye kızlar saç saça birbirine girdi         
10:07
Ellerine dezenfektan döküp, atıkları yakmaya çalışınca alev alev yandı Ellerine dezenfektan döküp, atıkları yakmaya çalışınca alev alev yandı         
09:30
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı         
08:47
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim         
23:12
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık         
20:43
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor         
18:20
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 10:50:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Palandöken: "Fiziki altına yatırım yapanlar dikkat" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei