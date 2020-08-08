Palandöken futbol takımlarının gözdesi

Palandöken Kayak Merkezindeki otellerde kam dönemi için gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Palandöken Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, "Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon açıldı. Şu anda 4 Süper Lig takımı rezervasyon yaptı. TFF 1. Lig ve 2. Lig takımları da rezervasyonlarını yaptılar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi denetiminde sahalardaki son hazırlıklar ve kontroller yapıldı. Bizler de oteller olarak gerekli hazırlıkları yaptık. Güvenli turizm sertifikalarını aldık. Futbol takımlarını ağırlamaya başlayacağız" diye konuştu.

Türkiye'deki her şeyiyle hazır olan Yüksek irtifa Kamp Merkezi'nde yaklaşık 30 takımın sezon öncesi kamp yapacağını dile getiren Akça, "Gerek konaklama ve gerekse tesisler anlamında iklim şartları açısından çok avantajlı bir merkez. Erzurum palandöken turizm işletmecileri olarak futbol takımlarını ağırlamaya hazırız" diye konuştu.