Palandöken: "Gazeteciler İfade Özgürlüğünün Teminatıdır"

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin çok önemli bir görev üstlendiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşini layıkıyla yapan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin çok önemli bir görev üstlendiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşini layıkıyla yapan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık ve mutlulukla görevleri başında kolaylıklar diliyorum" dedi.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazeteciliğin demokratik toplumlarda vazgeçilmez bir meslek olduğuna değinen Palandöken, "Haber alma özgürlüğümüz için gece gündüz çalışan ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan gazeteciler toplumumuzun gözü, kulağı ve sesidir. Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri en kısa zamanda en doğru şekilde bizlere ileten muhabirler, kameramanlar, foto muhabirleri, spikerler ve haberin mutfağında emeği geçen tüm basın mensupları düşünce ve ifade özgürlüğümüzün teminatıdır. Bu meşakkatli ve ulvi görevi layıkıyla yürüten, daima doğrunun ışığında kalemini kullanan basın mensuplarımızı tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

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