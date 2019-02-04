Palandöken Gelişim Derneği'nin Hakem Tepkisi

Palandöken
Gelişim Derneği Başkanı Lokman Lokmacı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile Rizespor
arasında oynanan müsabakada yaşananların, Türk Sporunun ve özelliklede Türk Futbolunun bugün neden kötü bir halde olduğu sorusunun en açık ve en anlaşılır bir şekilde cevabını ortaya koyduğunu söyledi.
Çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren spor kulüplerimizin karşı karşıya kaldığı yanlı tutumların Türk Sporunun önünde ki en büyük engel olduğunu dile getiren Lokmacı, "Bir çok köklü kulübümüz sırf bu yanlı davranış ve kararlar sebebiyle tarihe karışmış, bir çok sporcumuz belki daha başarılı olabilecekleri halde spor hayatlarını sona erdirmiştir. Bugün Milli Futbol Takımımızın içerisinde bulunduğu kötü durumun sebebi de bizce budur.
Verdiği örnek mücadele ile bugün Süper Lig'de yer alan takımımız hakem Özgür Yankaya
'nın kötü yönetimiyle bugün cezalandırılmıştır.
Geçen hafta Rize Spor ve Akhisar
Belediyesi arasında oynanan müsabakada yaşanan hakem hatalarının bugün ki müsabakada da tekrarlanması düşündürücüdür" dedi.
Ülkemizde bir çok müsabaka boş tribünlere oynandığı halde, soğuk bir havaya rağmen stadyumu dolduran taraftarın görmezden gelindiğini ve bir nevi cezalandırıldığını kaydeden Lokmacı, "Bilinmesini isteriz ki; Bugün kümeye düşmeme mücadelesi veren veya şampiyonluğa oynayan bütün takımlarımız Cumhuriyetimizin birer kazanımlarıdır. Bu kazanımları yok etmeye ise kimsenin hakkı yoktur.
Büyükşehir Belediye Erzurum Spor ile Rize Spor arasında oynanan müsabakada yaşanan hakem hataları sebebiyle Futbol Federasyonunu, Merkez
Hakem Kurulunu ve hakem Özgür Yankaya'yı kınıyor, Şehrimizin gözbebeği olan futbol takımızın sahipsiz olmadığının bilinmesini istiyoruz.
Şehrimizin bütün Sivil Toplum Kuruluşlarını takımımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi. - ERZURUM