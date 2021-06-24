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Palandöken: "Gençler için bu hafta sonu sessiz olalım" - Son Dakika

Palandöken: "Gençler için bu hafta sonu sessiz olalım"

24.06.2021 09:23
Palandöken:

Pandemiden dolayı bir buçuk yıldır örgün eğitimleri aksayan üniversite adayları için bu hafta sonu herkesin fedakarlık yaparak gürültülü faaliyetlerden uzak durması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır örgün eğitimleri aksayan,...

Pandemiden dolayı bir buçuk yıldır örgün eğitimleri aksayan üniversite adayları için bu hafta sonu herkesin fedakarlık yaparak gürültülü faaliyetlerden uzak durması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır örgün eğitimleri aksayan, online eğitim üzerinden sınava hazırlanan üniversite adaylarının mağdur olmaması için sınav öncesinde ve sınav anında gerekli tedbirler mutlaka alınmalı. Sınav saatlerinde gürültülü faaliyetlerden uzak durulmalı" dedi.

Üniversite adayı öğrencilerin sınav anında dikkat dağınıklığı yaşamaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Öğrenciler bu hafta sonu YKS'de ter dökerken tüm şoför esnafımız ve özel araç sürücüleri okul önlerinde ve çevresinde klakson ve korna çalmamaya özen göstermeli. Sınav yapılan yerlerin yakınlarındaki gürültülü çalışmaların durdurulması için şimdiden tedbir alınmalı. Özellikle cumartesi günü sınav anında gürültülü faaliyetlere ara verilmeli, düğün konvoyları gibi trafiğin tıkanmasına sebep olacak hareketlerden kaçınılmalı. Cumartesi günü ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü ise sınava girecek olan öğrenciler, refakatçi aileler ve sınav görevlileri için toplu taşıma sefer sayıları mutlaka artırılmalı" şeklinde konuştu.

"Bu hafta sonu kırtasiyeci ve fotoğrafçılar açık olacak"

Öte yandan öğrencilerin acil ihtiyaçları için kırtasiyeci ve fotoğrafçıların Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğuna işaret eden Palandöken, "Sınava girecek olan adayların sınav giriş belgeleri ve kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla kırtasiye ve fotoğrafçılar Pazar günkü sokağa çıkma kısıtlamasında 07.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Sınava girecek olan öğrenciler bu yıl kaygı yaşamamak için her türlü belge ve dokumanı temin ederek sınava gireceği okulu önceden görmeyi unutmamalı. İyi bir üniversiteye girmek için dirsek çürüten, emek veren tüm öğrencilerimize başarılar diliyor ve çalışmalarının neticesini almalarını temenni ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Palandöken: Gençler için bu hafta sonu sessiz olalım

Bendevi Palandöken, Üniversite, Pandemi, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Gençler için bu hafta sonu sessiz olalım' - Son Dakika Ekonomi


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