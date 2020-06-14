Palandöken: "Gençlere sıfır faizli yuva kurma kredisi verilmeli" - Son Dakika

Palandöken: "Gençlere sıfır faizli yuva kurma kredisi verilmeli"

Pandemi nedeniyle işsiz kalan ve evlenmeyi erteleyen çiftlerin mağdur olmaması için sıfır faizli evlilik kredisi verilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüs nedeniyle işsiz kalan ve evlilik hazırlıklarını düğün masraflarını karşılayamayacakları için bir...

Palandöken:

Pandemi nedeniyle işsiz kalan ve evlenmeyi erteleyen çiftlerin mağdur olmaması için sıfır faizli evlilik kredisi verilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüs nedeniyle işsiz kalan ve evlilik hazırlıklarını düğün masraflarını karşılayamayacakları için bir başka bahara erteleyen çok sayıda genç çiftimiz var. Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi, önlerindeki engellerin kalkması ve ekonominin duran çarklarının dönmesi için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve en az 30 bin TL'den başlayan yuva kurma kredisi verilmeli" dedi.

Yuva kuracak çiftlerin yapacağı harcamaların tüm sektörlere etki ederek ekonomiye geri döneceğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Evlenmek niyetiyle söz ve nişan yapan ancak korona virüs salgını nedeniyle ekonomik kayıpların yaşanması ve binlerce gencin işsiz kalması sebebiyle düğün hayallerini başka bahara erteleyen çok sayıda genç çiftimiz var. Bu çiftlerimizin evlilik hayalleri ekonomik nedenler yüzünden suya düşmemeli. Yeni evlenecek çiftlere evlilik, yuva kurma kredisi müjdesi verilirse hem gençlerimiz dünya evine girer hem de piyasada büyük bir hareketlenme yaşanır. Yaşanan hareketlenme ile birlikte binlerce genç ve işsiz yeniden işine döner" diye konuştu.

"Gençlere yönelik evlilik paketleri hazırlanmalı"

Yuva kuracak çiftlerin yapacağı harcamalar mobilyacıdan beyaz eşyacıya, halıcıdan perdeciye, boyacıdan inşaatçıya, çiçekçiden pastacıya, kuaförden fotoğrafçıya kadar 415 meslek kolunu yakından ilgilendirdiğine dikkat çeken Palandöken, "Evlilik kredisinin yanında mobilya ve beyaz eşya sektörü olmak üzere birçok sektörde yeni evlenecek genç çiftlere yönelik kampanyalar düzenlenerek ödemeler en az 6 ay sonra başlatılarak gençlerin önündeki engeller birlikte aşılmalıdır. Yaz sezonunda düğünler esnafa ve ekonomiye adeta nefes oluyor. Hem esnafı ve piyasayı canlandırmak hem de gençlerin yuva kurmasını sağlamak için vakit kaybedilmeden evlilik kredileri ile birlikte beyaz eşya, mobilya olmak üzere ödemelerde kolaylık sağlayacak kampanyalar düzenlenmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 09:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Gençlere sıfır faizli yuva kurma kredisi verilmeli' - Son Dakika Ekonomi

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