Palandöken Gençlik Merkezi 'Meteoroloji Günü'nü kutladı - Son Dakika

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Kapsamında Palandöken Gençlik Merkezi, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, Genel Müdürlükle yapılan hava tahmin brifingine de katıldılar.

Erzurum Gençli ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi 23 Mart Dünya Meteoroloji Gününde Meteoroloji çalışanlarını yalnız bırakmadı.

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kapsamında Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Fırat Ceyhan ve Bahtiyar Akan koordinesinde gönüllü gençlerle birlikte Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlere Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları ve faaliyetlere hakkında bilgi verildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı, hava tahminleri hakkında gençlik liderlerini ve gönüllü gençleri bilgilendirdi. Oldukça güzel ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette gençler, hava tahmin çalışmaları hakkında önemli bir bilgi sahibi oldular.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne hava tahminlerinin nasıl yapıldığı konusunda havaya balon bırakılarak gençlere aktarıldı. Gençlik Liderleri Bahtiyar Akan, Fırat Ceyhan ve gönüllü gençler daha sonra 12. Bölge Müdürlüğü'nün Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Video Konferans Sistemiyle yaptığı Hava Tahmin Brifingine katıldılar. Balon uçurarak hava tahmin raporları hakkında bilgi sahibi olan Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler Video Konferans bağlantısında, Palandöken Gençlik Merkezi faaliyetleri hakkın da Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu'ya bilgi verdiler. Genel Müdür Mutlu, Palandöken Gençlik Merkezi'ne 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaretten ötürü teşekkür ederek, hava tahminleri konusunda bilgi sahibi olan gençleri tebrik etti.

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahtiyar Akan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın ve Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok'un destekleriyle 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bölge Müdürümüz ve kurum çalışanları sayesinde bir hayli bilgi sahibi olduk. Gerek Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu'ya gerekse bölge müdürlüğümüze bize göstermiş oldukları yakın ilgiden ötürü teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM