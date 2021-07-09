Palandöken Girişimcilik Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Erzurum Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde, Doğu Anadolu'daki genç girişimcilerin katılımıyla Erzurum'da düzenlenen Palandöken Girişimcilik Zirvesi sona erdi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen programa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Girişimcilik Müdürü Batuhan Demir, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Faysal Açıkbaş, ETSO Genel Sekreteri Kürşat Karagöl, TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu ve il temsilcileri katıldı.

TOBB Girişimcilik Müdürü Demir, burada yaptığı konuşmada, 2009'da kurulan TOBB Genç Girişimciler Kurulunun çeşitli başarılı işlere imza attığını ve düzenlenen zirveyle girişimcilik ekosistemini geliştirme ve güçlendirme adına kararlar aldıklarını söyledi.

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ömeroğlu ise zirvede öne çıkan konu başlıklarını açıkladı.

Sonuç bildirgesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Ömeroğlu, "2009'dan beri birçok alanda yürütmüş olduğumuz faaliyetler var. Fakat Doğu Anadolu Bölgesi olarak artık bölgeyi topyekün ele almamız gerektiğini düşündük. Bölgedeki iller var olacaksa diğer illerle birlikte var olacak. Biz inanıyoruz ki bölgedeki tüm iller birbirinin lokomotifi ve öncüsü olursa Doğu Anadolu Bölgesi geçmişte anlatılan ticaretin yoğun olduğu günlerine yeniden el birliğiyle kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarının bir araya geldiğini aktaran Ömeroğlu, şunları dile getirdi:

"Toplantının ana temasını Kovid-19 döneminde girişimcilerin yaşadığı sorunlar oluşturmuştur. Pandemi döneminde sağlanan kamu desteklerinin değerlendirildiği toplantıda Kovid-19 sonrası dönem için yapılacaklar tüm paydaşlar tarafından katılımcı bir anlayışla değerlendirilmiş ve kısa dönemde yapılabilecekler konusunda bir ortak akıl oluşturulmaya çalışılmıştır. Oturumlarda bölgenin girişimcilik ekosisteminin geliştirilebilmesi adına yapılabilecek birçok konu derinlemesine değerlendirilmiştir. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi noktasında büyük bir farkındalık ve iyi niyetle yapılan bu çalışmalara rağmen bazı sorunlar bir türlü çözüm bulamamıştır. Girişimcilik ekosisteminin paydaşlarının oluşturduğu bir koordinasyon kurulunun oluşturulması sorunların daha hızlı çözülmesine katkı sağlayacaktır."

Ömeroğlu, sonuç bildirgenin önemli noktalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Proje bazlı destek sağlayan kuruluşların mevzuatları birçok bürokratik engeli beraberinde getirmekte ve süreçleri zorlaştırmaktadır. Bu durum girişimcilerin heveslerini kırmakta ve kaynakların etkin kullanılamamasına neden olmaktadır. Bürokratik engeller dışında proje değerlendirme sürelerinin uzun olması dinamik iş hayatı içerisinde kabul edilebilir bir durum değildir. Ülkemizde ihracatın artırılmasına yönelik birçok teşvik uygulanmaktadır. Bölge olarak ihracat potansiyeli olan birçok işletmemiz bulunmasına rağmen ihracat konusunda henüz istenilen seviyede olduğumuz söylenemez. Kovid-19 sonrası dönemde e-ticaretin ve ihracatın giderek yaygınlaşacağı açıkken bunu bir fırsata çevirmek adına ihracat konusunda girişimcilerin bilgi eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir."