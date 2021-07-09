Üye Girişi
Palandöken Girişimcilik Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı - Son Dakika

Palandöken Girişimcilik Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı

09.07.2021 13:19

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Erzurum Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde, Doğu Anadolu'daki genç girişimcilerin katılımıyla Erzurum'da düzenlenen Palandöken Girişimcilik Zirvesi sona erdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Erzurum Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde, Doğu Anadolu'daki genç girişimcilerin katılımıyla Erzurum'da düzenlenen Palandöken Girişimcilik Zirvesi sona erdi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen programa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Girişimcilik Müdürü Batuhan Demir, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Faysal Açıkbaş, ETSO Genel Sekreteri Kürşat Karagöl, TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu ve il temsilcileri katıldı.

TOBB Girişimcilik Müdürü Demir, burada yaptığı konuşmada, 2009'da kurulan TOBB Genç Girişimciler Kurulunun çeşitli başarılı işlere imza attığını ve düzenlenen zirveyle girişimcilik ekosistemini geliştirme ve güçlendirme adına kararlar aldıklarını söyledi.

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ömeroğlu ise zirvede öne çıkan konu başlıklarını açıkladı.

Sonuç bildirgesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Ömeroğlu, "2009'dan beri birçok alanda yürütmüş olduğumuz faaliyetler var. Fakat Doğu Anadolu Bölgesi olarak artık bölgeyi topyekün ele almamız gerektiğini düşündük. Bölgedeki iller var olacaksa diğer illerle birlikte var olacak. Biz inanıyoruz ki bölgedeki tüm iller birbirinin lokomotifi ve öncüsü olursa Doğu Anadolu Bölgesi geçmişte anlatılan ticaretin yoğun olduğu günlerine yeniden el birliğiyle kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarının bir araya geldiğini aktaran Ömeroğlu, şunları dile getirdi:

"Toplantının ana temasını Kovid-19 döneminde girişimcilerin yaşadığı sorunlar oluşturmuştur. Pandemi döneminde sağlanan kamu desteklerinin değerlendirildiği toplantıda Kovid-19 sonrası dönem için yapılacaklar tüm paydaşlar tarafından katılımcı bir anlayışla değerlendirilmiş ve kısa dönemde yapılabilecekler konusunda bir ortak akıl oluşturulmaya çalışılmıştır. Oturumlarda bölgenin girişimcilik ekosisteminin geliştirilebilmesi adına yapılabilecek birçok konu derinlemesine değerlendirilmiştir. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi noktasında büyük bir farkındalık ve iyi niyetle yapılan bu çalışmalara rağmen bazı sorunlar bir türlü çözüm bulamamıştır. Girişimcilik ekosisteminin paydaşlarının oluşturduğu bir koordinasyon kurulunun oluşturulması sorunların daha hızlı çözülmesine katkı sağlayacaktır."

Ömeroğlu, sonuç bildirgenin önemli noktalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Proje bazlı destek sağlayan kuruluşların mevzuatları birçok bürokratik engeli beraberinde getirmekte ve süreçleri zorlaştırmaktadır. Bu durum girişimcilerin heveslerini kırmakta ve kaynakların etkin kullanılamamasına neden olmaktadır. Bürokratik engeller dışında proje değerlendirme sürelerinin uzun olması dinamik iş hayatı içerisinde kabul edilebilir bir durum değildir. Ülkemizde ihracatın artırılmasına yönelik birçok teşvik uygulanmaktadır. Bölge olarak ihracat potansiyeli olan birçok işletmemiz bulunmasına rağmen ihracat konusunda henüz istenilen seviyede olduğumuz söylenemez. Kovid-19 sonrası dönemde e-ticaretin ve ihracatın giderek yaygınlaşacağı açıkken bunu bir fırsata çevirmek adına ihracat konusunda girişimcilerin bilgi eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir."

Palandöken Girişimcilik Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı
Palandöken Girişimcilik Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı
Palandöken Girişimcilik Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı
Palandöken Girişimcilik Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı
Palandöken Girişimcilik Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı
Palandöken Girişimcilik Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı
Palandöken Girişimcilik Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı
Palandöken Girişimcilik Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı
Palandöken Girişimcilik Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı

Girişimcilik, İhracat, Türkiye, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Palandöken Girişimcilik Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray uzun süredir beklediği teklifi sonunda aldı! WBA, Diagne için 5 milyon euro ödemeye hazır 20:11 Galatasaray uzun süredir beklediği teklifi sonunda aldı! WBA, Diagne için 5 milyon euro ödemeye hazır Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını paylaşan Mesut Özil, taraftarı mest etti 19:43 Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını paylaşan Mesut Özil, taraftarı mest etti İYİ Parti'den CHP'nin 18:52 İYİ Parti'den CHP'nin "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 18:22 Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? 18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı 17:07 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 17:06 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten 16:58 Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Victoria's Secret'ın eski modeli Bridget Malcolm'dan şok eden tecavüz itirafı Victoria's Secret'ın eski modeli Bridget Malcolm'dan şok eden tecavüz itirafı         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor         
19:03
Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe! 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe! 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi         
18:46
A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, "Bir daha asla" dedi         
18:19
3. doz aşıya ABD ve Avrupa'dan itiraz: Bu aşamada gerek yok 3. doz aşıya ABD ve Avrupa'dan itiraz: Bu aşamada gerek yok         
17:11
2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim 2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş         
16:44
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu         
13:36
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 20:29:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Palandöken Girişimcilik Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement