Palandöken: "Görme Engellilerin Hayatını Kolaylaştırmalıyız"

Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmanın hepimizin görevi olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Her birimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamalıyız. Bu bilinçle Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası 'nda tüm görme engelli vatandaşlarımız için duyarlı olmalıyız. Yalnız bir gün ya da bir hafta değil her gün bu duyarlılığa sahip olmalı ve onların hayatını zorlaştırmamalıyız" dedi."Engelleri hep birlikte ortadan kaldırmalıyız"Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıramıyorsak en azından zorlaştırmamamız gerektiğine değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Engelli vatandaşlarımız günümüz koşullarında eskiye göre birçok avantajlı durumdan faydalanabiliyor. Yolda, asansörde, araç kullanırken, kitap gazete okuma ve benzeri gündelik durumlarda teknoloji geliştikçe yaşamlarını daha kolay idame ettirebiliyorlar. Fakat şartlar ne kadar kolay olursa olsun birçok engel karşılarına çıkmaya devam ediyor. Görme engelliler için kaldırımlardaki sarı bantların üzerine arabalar park ediliyor, engelli asansörleri ihtiyacı olmayanlar tarafından kullanılıyor. Görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmamız gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsak en azından zorlaştırmamak için çaba göstermeliyiz.""Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamalıyız"Engelli vatandaşların iş hayatının her kademesinde var olabilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Okullarda, iş hayatının her kademesinde engelli istihdamı için hem kamunun hem özel sektörün üzerine düşen görevi yapması gerekir. Görme engelli vatandaşlarımız, özel eğitimler alıp desteklendiklerinde çok başarılı işlere imza atıyorlar. Görme engelli sporcularımız, sanatçılarımız, öğretmenlerimiz var ve alanlarında oldukça gururlandırıcı başarılar elde ediyorlar. Engellilerin iş yaşamında aktif olarak yer alması, sosyal ve ekonomik hayatları için çok önemli. Bu sebeple onlar için yollarda, okullarda, iş yerlerinde, toplu taşımada hayatlarını kolaylaştıracak şekilde dizaynlar yapılmalı. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmaması lazım. Biz de bu bilinçle TESK olarak engelli vatandaşlarımıza iş yeri açılışlarında avantaj sağlıyor ve yıllık aidatlarında en düşük tarifeyi uyguluyoruz. İnanıyorum ki görme engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek ve karşılaştıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl 7-14 Ocak tarihleri arasında kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası bu yıl da amacına ulaşarak verimli bir şekilde değerlendirilecektir. Bu önemli gün ve haftada tüm görme engelli vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu engelsiz bir gelecek diliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA