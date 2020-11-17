Palandöken: "Gramaj oyunlarına dikkat" - Son Dakika

Palandöken: "Gramaj oyunlarına dikkat"

17.11.2020 00:58
Palandöken:

Serbest piyasa koşullarının fırsatçılığa çevrilmemesi gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Birçok paketli üründe sırf daha ucuz algısı oluşturmak için gramaj oyunlarına başvuruluyor.

Serbest piyasa koşullarının fırsatçılığa çevrilmemesi gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Birçok paketli üründe sırf daha ucuz algısı oluşturmak için gramaj oyunlarına başvuruluyor. Normalde 500 gram, 1 kilogram, 5 kilogram olarak satılan ürünler küsuratlı gramajlarda satıldığında tüketicinin kafası karışıyor ve farklı markalardaki aynı ürünü kıyas yapma imkanı ortadan kalkıyor. Kimse serbest piyasa koşullarını fırsata çevirmemeli. Vatandaşın temel gıda ürünü olan ve toplu halde alınan paketli ürünlere gramaj standardı getirilmeli" dedi.

"Vatandaşın kıyas yapma seçeneği ortadan kalkıyor"

Paketli ürünlerdeki gramaj oyunlarına karşı uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşın sofrasından eksik etmediği yoğurt, peynir, tereyağı, salça, çay vb. gibi çok sayıda paketli üründe gramaj oyunlarına başvurularak kafa karışıklığı oluşturuluyor. Yıllardır her yerde 1 kg olarak satılan tereyağı aynı fiyata 900 gram şeklinde piyasaya sürülüyor. Yarım kilo olarak alınan birçok ürün artık 400 gram şeklinde satılıyor. Böyle olunca vatandaşın ürünleri diğer markalarla kıyaslayarak satın alması da çok zor oluyor. Öte yandan fiyatı aynı tutup gramajı düşürerek gizli zam yapanlar da var. Özellikle döviz kurlarının arttığı dönemlerde fiyat artırımını gramaja yansıtarak tüketiciyi kandırıyorlar. Daha önce gramaj oyunlarıyla ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından çok sayıda firmaya cezai hüküm uygulanmıştı. Gramaj aldatmacasının önüne geçmek için bu konudaki denetimler artırılmalı" diye konuştu.

"Vatandaşımız alışverişte piyasayı çok iyi kontrol etmeli"

Piyasadaki fırsatçılığa karşı vatandaşların da bilinçli tüketim yapması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Vatandaşlarımız alışveriş yaparken piyasayı çok iyi kontrol etmeli. Üç beş kuruş diye önemsenmeyen farklar, ay sonu geldiğinde binlerce liralık zarara dönüşüyor. O yüzden bu devirde rasyonel tüketici olarak bilinçli alışveriş yapılmalı. Fiyatı düşük diye düşünülmeden, A'dan Z'ye satın alınacak her ürünün piyasadaki fiyatları çok iyi araştırılmalı. Aynı malın yüzde 50 daha ucuzu varken, yüzde 100 pahalı olanını satın alarak fırsatçıların çıkar sağlamasına imkan verilmemeli. Vatandaşlarımız da alışveriş yaparken gözüne takılan haksız fiyat artışlarını ve gramaj oyunlarını derhal Ticaret Bakanlığı'nın Alo 175 tüketici hattına şikayet etmekten çekinmemeli" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Piyasa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Gramaj oyunlarına dikkat' - Son Dakika Ekonomi


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