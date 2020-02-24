Palandöken, Halk Oyunlarında zirvede - Son Dakika
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Palandöken, Halk Oyunlarında zirvede

7 saat önce

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, milli motif ve ritmi ifade eden halk oyunlarını yaşatma ve gelecek nesillere taşımada kararlı olduklarını bildirdi.

Palandöken, Halk Oyunlarında zirvede, System.String[]

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, milli motif ve ritmi ifade eden halk oyunlarını yaşatma ve gelecek nesillere taşımada kararlı olduklarını bildirdi.


Türkiye Halk oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması sonuçlandı. Palandöken Belediyesi Halk Oyunları Ekibi İl birincisi olarak, Bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandı.


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Mavi Salonda düzenlenen yarışmalara 10 ekip katıldı. Palandöken Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Büyükler Kategorisinde 93 tam puan alarak il birincisi oldu. Erzurum'u Bölge yarışmalarında Temsil edecek olan ekip, Türkiye Birinciliğini hedefliyor


Başkan Sunar tebrik etti


Palandöken Belediyesi Halk Oyunları ekibini tebrik eden Başkan Muhammet Sunar, ekipten Türkiye Birinciliği beklediklerini dile getirdi. Başkan Sunar, "Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmalarından 93 tam puan alan ekibimizi yürekten kutluyorum. Kendilerinden beklentimiz Türkiye birinciliği. İlk aşamayı başarıyla geçtiler. Önümüzde ikinci aşama olan Bölge yarışmaları var. Buradan da başarıyla ayrılacaklarına inandığım ekibimiz, daha sonra Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak. Kendilerine başarı diliyorum. Allah'ın izniyle Türkiye birincisi olacak ve yarışmaya Palandöken mührü vuracaklar. Palandöken ilçesi olarak bizler de bu gururu şehrimize yaşatmanın mutluluğunu yaşayacağız." dedi. - ERZURUM

Muhammet Sunar, Palandöken, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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