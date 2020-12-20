Palandöken: "Harcamaların en çoğu faturalara gidiyor" - Son Dakika

Harcamaların en büyük bölümünün faturalara gittiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Elektrik, su ve doğalgaz fatura ödemeleri, tüketim harcamalarında konuttan sonra en çok harcama yapılan kalem. Pandemi nedeniyle zor günlerden geçen esnaf ve vatandaş için en az 6 ay bu faturalardaki vergilerden vazgeçilmeli" dedi.

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarındaki vergilerden en az 6 ay süreyle vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yapılan hane halkı tüketim araştırmalarında ülkemizde en çok harcama konuttan sonra elektrik, su ve doğalgaz faturalarına gidiyor. Avrupa ülkeleri en büyük payı ulaşıma harcarken ülkemizde temel zorunlu faturalar kira ile birlikte kazancın en az dörtte birini oluşturuyor. Pandemi nedeniyle yaşanan sorunlar, verilen destekler ve esnafımızın beklentileri bir yana, en az 6 ay bu faturalardaki vergilerin alınmaması, hem esnafın hem de vatandaşın üzerinden önemli bir yük kaldıracaktır" diye konuştu.

"Doğalgazın yüzde 18'i, suyun yüzde 40'ı, elektriğin yüzde 20'si vergi"

Faturalardaki vergi oranlarından söz eden Palandöken, "Ülkemizde konut ve esnafın iş yeri faturalarında doğalgazdan KDV yani yüzde 18 oranında vergi, elektrikten enerji fonu, TRT payı, vergi, KDV olmak üzere yüzde 20 oranında vergi, sudan ise yüzde 40 oranında olmak üzere atık su, çevre temizlik, KDV gibi kalemlerden vergi alınıyor. Esnafın ve vatandaşın üzerinden en azından 6 ay süreyle bu vergilerin kaldırılması bile faturaları önemli oranda düşürecek, herkese bir nebze de olsa nefes aldıracaktır. Kış aylarında elektrik ve doğalgaz, evde kalınan sürede hijyenin de önceliğiyle su her zamankinden fazla kullanılıyor. Bu da gözardı edilmemeli ve faturalarda vergi indirimi ile müjde verilmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA