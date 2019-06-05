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Palandöken: Her şey dahil sistemi kaldırılsın

33 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Konaklama dışında harcama yapan turisti kazanmak için her şey dahil sisteminden vazgeçilmelidir.

Palandöken: Her şey dahil sistemi kaldırılsın, System.String[]
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Konaklama dışında harcama yapan turisti kazanmak için her şey dahil sisteminden vazgeçilmelidir." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:08 
Bendevi Palandöken, Ekonomi
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