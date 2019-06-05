Palandöken: Her şey dahil sistemi kaldırılsın
33 dakika önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Konaklama dışında harcama yapan turisti kazanmak için her şey dahil sisteminden vazgeçilmelidir.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:08
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Konaklama dışında harcama yapan turisti kazanmak için her şey dahil sisteminden vazgeçilmelidir." açıklamasında bulundu.
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