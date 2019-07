Palandöken: "Hırsızlıkla mücadelede bekçilik kilit konumunda"

Yaz ayları ile tatil dönemlerinde hırsızlığa karşı tedbirli olunması için uyarıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Okulların tatil olması ve ailelerin seyahate çıkmasıyla birlikte yaşanan soygun vakaları ne yazık ki artıyor. Bu yıl vatandaşların ve esnafımızın hırsızlıktan canı yanmasın ve herkes gönül rahatlığıyla evini, dükkanını bırakıp tatile çıkabilsin diye bekçilerimiz daha sıkı çalışmalı. TESK olarak yaptığımız talep üzerine yeniden devreye konulan bekçilik sistemiyle geçen yıldan bu yana işe alınan yaklaşık 30 binin üzerinde bekçi, hırsızlığın önlenmesinde kilit rol üstleniyor. Merkezi yerlerin yanı sıra tenha bölgelerde ve sokak aralarında da denetim ve devriyeler sıklaştırıldığında hırsızlığın önüne geçilebilecektir" dedi.Bu yaz hırsızlık vakalarının yaşanmaması için bekçilerin sokak aralarında daha sık gezmesi ve tüm güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde maalesef hırsızlık vakaları her geçen yıl katlanarak devam ediyor. On yıl önce 256 bin olan hırsızlık vakaları 2018 yılında yaklaşık 600 bine dayandı. Özellikle kalabalık ve büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız ile esnafımız evlerini ve iş yerlerini bırakıp tatile gitmekten korkuyor. Mahallenin bekçisi olan esnafımız tatildeyken mahalledeki hırsızlık vakaları da artabiliyor. Hırsızlar gece gündüz demeden evin ya da dükkanın boş olduğunu tespit ettikleri an soyguna gidiyorlar. Yükte hafif pahada ağır eşyaları çalan hırsızlar, vatandaşın da esnafın da canını yakıyor. Hiçbir şey bulamazlarsa kapı tokmaklarını, elektrik ve saat sayaçlarını ya da araba lastiklerini çalıyorlar. Üstelik çaldıkları eşyalardan memnun kalmadıkları durumlarda da haneye zarar verip gidiyorlar" diye konuştu."Güvenlik sistemleri lüks gibi görülmemeli"Hırsızlık vakalarının önlenmesi için herkese görev düştüğünü söyleyen Palandöken, "Küçük sermayesi ile evine ekmek götürmeye çalışan esnafımız özelikle yaz aylarında can ve mal güvenlikleri için her türlü önlemi almaktan kaçınmamalı. İş yerlerindeki güvenlik kameraları, alarmlar ve güvenli kilit sistemleri hırsızlık vakalarının büyük oranda önüne geçiyor. Esnafımız dükkanındaki sınırlı sermayesini kaybetmemek ve daha büyük kayıpların önüne geçmek için güvenlik sistemlerini bir lüks gibi görmemeli. Aynı şekilde vatandaşlarımız da daire ve apartman kapısının kilit kontrolünü yapmadan tatile çıkmamalı. Bu tür önlemlerin yanı sıra polis ve zabıta ekiplerinin de denetim ve devriyeleri sıklaştırıldığında hırsızlık vakalarının artışına dur denilebilecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA