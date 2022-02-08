Palandöken'in arka yüzünde tatil bitti, kar çilesi başladı - Son Dakika

ERZURUM'da, sömestirde Palandöken Dağı'nın kayak yapılmayan arka yüzündeki köy ve mezradaki evlerine kar üstü araçla ulaşan öğrenciler, tatil bitince yine kar üstü araçla alınarak, şehir merkezindeki evlerine geri getirildi.

Kent merkezindeki ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 22 öğrenci, okulların tatile girmesi ile yakınlarına ait araçlara bindirilerek Palandöken Kayak Merkezi'nin arka tarafında kalan 2 bin 885 rakımlı Çimenli geçidine getirildi. Öğrenciler, burada kendilerini bekleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekibin kar üstü aracına bindi. Palandöken'in karlı doruklarını aşan kar üstü araç, 10 kilometrelik yolu yaklaşık 1 saat sürede gitti. Zorlu yolculuğun ardından Tekman ilçesine bağlı kırsal Geçit köyüne varıldı. Kar üstü aracın geldiğini gören aileler de işlerini bırakıp, çocuklarını karşılamak için köy meydanına geldi. Anne ve babalar, kar üstü araçtan inen çocuklarına sarılarak hasret giderdi.

Geçit köyünün öğrencilerini sağ salim ailelerine teslim eden kar üstü aracın sürücüsü Yaşar Ogan, daha sonra Çimenli geçidine dönüp, bu kez İncesu ve Çakaluk mezrasındaki öğrencileri alarak ailelerine teslim etti.ZORLU DÖNÜŞ YOLU15 günlük yarıyıl tatilinin ardından yolun hala kapalı olması nedeniyle aileler, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Belediye, köy ve mezradaki öğrencileri getirmesi için paletli kar üstü aracı bölgeye gönderdi. Yaklaşık 1 saatlik yolculuğundan ardından kar üstü aracıyla öğrenci ve yakınları alınarak, Erzurum-Tekman yolunun 2 bin 885 rakımlı Çimenli geçidindeki yol ayrımına getirildi. Öğrenci ve aileleri burada kendilerini bekleyen minibüsle şehir merkezine götürüldü. Erzurum-Tekman yolu, tipi ve kar yağışından kapanmaması için belediye ait iş makineleriyle sürekli kontrol altında tutuldu.'KAR ÜSTÜ ARACI OLMASA GELEBİLMEMİZ İMKANSIZ'

Paletli kar üstü aracı ile köye giden 3 öğrencisinin olduğunu söyleyen Cumali Uludağ, "Kar yağınca yollarımız kapandığı için okul çağı gelen çocuklarımızı Erzurum'da ev tutup ya da akrabalarımızın yanına yerleştirerek okutuyoruz. Kışın bizim tek ulaşım aracımız paletli kar üstü aracı. O olmasa kent merkezine gelmemiz imkansız. Erzurum-Tekman yolunun 25'inci kilometresindeki Çimenli geçidinde Geçit köyü, İncesu ve Çakaluk mezrasının yolu ayrılır. Buraya kadar araçla gideriz buradan sonra da bizi bekleyen paletli kar üstü aracı bizi köye götürür. 10 kilometrelik bu yolculuk hava güzelse 1 saat sürüyor. Allah devletimize zeval vermesin. Çocuklarımız tatile girdiğinde ya da hastamız olduğunda paletli kar üstü aracı gelip alıyor. 15 tatil başladığında çocuklarımız geldikleri kar üstü araçla tatil bitince geri döndüler" dedi.