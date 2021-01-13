Palandöken'in "buz dağı" adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Dünyanın önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkı adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 metresindeki güney pistine valilik ve Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle yapılan buz parkı, sporseverleri ağırlamayı sürdürüyor.

"Buz dağı" şeklindeki park, boru hattıyla taşına suyun hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kısa sürede oluşuyor.

Kayak merkezi içinde bulunan ve yapay olması dolayısıyla Türkiye'de bir ilk özelliği taşıyan 20 metre yüksekliği ve 150 metre enindeki buz parkında, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü ve Erzurum Kayak Kulübü sporcuları tırmanış yapıyor.

Kayak sezonunun açılmasıyla Palandöken'e gelen adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistler, buz parkında unutulmaz anlar yaşıyor.

Trabzon'dan gelerek parkurda tırmanan Ece Naz Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Biraz korkutuyor ama heyecanı da burada zaten. Palandöken'e gelin, tırmanış yapın, çok güzel. İlk kez yaptığım tırmanışta gözümün önüne, izlediğim belgeseller geldi. Çıkıyorum ortadayım 'ne yapıyorum ben, bıraksam mı çıksam mı insem mi beni alabilirler mi' moduna geçiyorum ama bırakmıyorum çünkü keyfi çok güzel. Zaten güzel olan da adrenalin." dedi.

"Herkese şiddetle tavsiye ediyorum"

Kahramanmaraş'tan gelen Aybüke Çoruh da ilk kez yaptığı tırmanıştan çok keyif aldığını belirtti.

Parkın adrenalin dolu olduğuna dikkati çeken Çoruh, "Buz parkı tırmanışa geçmeden korkutucu geliyor ancak işin içine girince alışıyorsunuz ve çok keyifli geçiyor. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Arama kurtarma görevlisi Rahman Murat Türkmen de buz tırmanışı meraklılarını Palandöken'e beklediklerini söyledi. Türkmen, "Parka, hem buz tırmanışçısı arkadaşlarımızın hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgisi var." ifadesini kullandı.