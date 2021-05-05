Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor - Son Dakika

Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor

05.05.2021 10:40
Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor, System.String[]

ERZURUM'da, Palandöken Dağı eteklerinde baharın gelişiyle kendini gösteren mor renkli ters laleler ilgi görüyor.

ERZURUM'da, Palandöken Dağı eteklerinde baharın gelişiyle kendini gösteren mor renkli ters laleler ilgi görüyor.

Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında 'ağlayan gelin', 'hüzün çiçeği' gibi isimlerle bilinen ters lalelerin, dünya genelinde 167, Türkiye'de 43 çeşidinin bulunduğu biliniyor. İlkbaharın gelişiyle birlikte ters laleler Palandöken'de görülmeye başlandı. Doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları, Palandöken'e çıkarak ters laleleri çekmeye başladı.

Ters lalelerin kozmetik, gıda ve ilaç sanayinde kullanıldığını belirten Peyzaj Mimarı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, bu çiçeklerin peyzaj alanında da kullanılması gerektiğini söyledi. Ters lalelerin kullanım alanlarından bahseden Yılmaz, "Ülkemizde birçok ters lale türü endemik olarak bulunuyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ters lalelerin birçok türüne rastlamak mümkün. Edebiyatta şiirlere bile konu olmuştur. Bu lale türlerinin çoğu koruma altında. Eskiden kontrolsüz bir şekilde bu lalelerin soğanları sökülüp yurtdışına kaçırılıyordu. Biyokaçakçılık dediğimiz durumla karşı karşıya geliyorduk. Bununla ilgili uygulanan kanunlar sayesinde son yıllarda kolluk kuvvetlerinin konuyla ilgili hassas yaklaşımı kaçırılma durumunun önüne geçiliyor. Bu lalelerden birisi de Palandöken dağı eteklerinde endemik olan ters lalelerdir. Bahsettiğimiz lalelerin tıbbi özellikler taşımasının yanı sıra peyzaj özellikleri de bulunuyor. Soğanlı bitkiler özellikle toprak altı organları ile beraber gıda sanayisinde kullanılıyor. Buna örnek olarak safranı örnek verebiliriz. Birçok gıda sanayisinde örneğini bulabilirsiniz. Kozmetik sanayisinde de büyük yere sahip. Dünyanın en pahalı parfümleri yapılıyor. Peyzaj değerleri çok yüksek olan bu çiçeklerin önemi çok büyük" diye konuştu.'TERS LALELER ŞİFA OLABİLİR'Palandöken dağlarında yetişen 'fritillaria caucasica' kaf ters lalesi türünden olan mor ters lalelerin şifa kaynağı olabileceğini söyleyen Yılmaz, "Erzurum'un özellikle güney ilçelerinde sadece bölgemize özgü ters laleler mevcut. Belki de insanlığın önemli hastalıklarının çaresi bu lalelerde bulunuyor. Üzerinde çalışmalar yapılarak denenmesi gerekiyor. Bir hastalığın ilacının ham maddesi bu ters lalelerde bulunuyor olabilir. Birçok hastalığın iyileştirilmesinde rol oynayabileceğinden ters laleler üzerinde araştırmalar devam ediyor. Ters lalelerin tıbbi özelliklerinin çok yüksek olduğu, eczacılık fakültelerinde bununla ilgili yoğun araştırma yürütüldüğünü biliyoruz" dedi. "MİLLET BAHÇELERİNDE TERS LALELER SERGİLENMELİ"Peyzaj alanında ters lalelere yer verilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, millet bahçelerinde bu lale türünü halka tanıtmak gerektiğini söyledi. Soğanlı bitkilerin kurak ortamlarda zarar görmediğini vurgulayan Yılmaz şöyle konuştu:

"Dünya kuraklık sorunu ile karşı karşıya ve artık peyzaj algımız değişecek. Daha doğrusu değişmek zorunda. Suyu az kullanan kurakçıl peyzaj üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu noktada suyu az kullanan soğanlı bitkiler öne çıkacaktır. Özellikle soğanlı yumrulu rizomlu bitkiler toprak altı organlarında suyu depoladıkları için kuraklıkta dahi peyzajda renkli bitkiler elde etme şansımız olacak. TÜBİTAK kapsamında yaptığımız araştırmalarla soğanlı bitkilerin bir hayat olduğunu görüyoruz. Ülkemizde son yıllarda yapılan millet bahçelerinde soğanlı bitkilerden koleksiyonlar yapılmasını öneriyoruz. Soğanlı bitkiler kendi öz kaynaklarımız ve doğal bitkilerimizdir. Ters laleler belli alanlarda konumlanmıştır ve bunların da mutlaka yerinde korunması gerekiyor. Erzurum'da 300'e yakın bitkimiz var. Türkiye'de endemik olarak 20'ye yakın soğanlı bitkiye sahibiz. Avrupa'da yaklaşık 2 bin 500 tane endemik olarak yetişen bitki bulunuyor. Türkiye'de bu sayı 3 bini buluyor. Bu bitkilerin teşhisi konusunda epeyce yol aldık. Koruma altına alınan bitkileri tanıtmamız gerekiyor. Kent meydanları, botanik bahçelerde halka açmamız çok önemli."


Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor
Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor
Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor
Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor
Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor
Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor
Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor
Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor
Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor
Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor

Palandöken Dağı, Erzurum, Türkiye, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' 25 yaşındaki kadın, 9 çocuk dünyaya getirdi 25 yaşındaki kadın, 9 çocuk dünyaya getirdi ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler

Son Dakika Haberleri
10:43 Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak!
10:40 Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
10:35 Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü
10:20 İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu
10:16 Alışverişe dalan kadının telefonunu çaldı, o anlar saniye saniye görüntülendi
10:07 Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak
09:57 25 yaşındaki kadın, 9 çocuk dünyaya getirdi
09:56 Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!
09:45 Tam kapanma istenilen sonucu verdi mi? Bilim Kurulu ve Bakan Fahrettin Koca toplantı yapacak
09:35 ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!
Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak! Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak!         
10:44
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
Tam kapanmadan sonra, kademeli rahatlama geliyor Tam kapanmadan sonra, kademeli rahatlama geliyor         
10:28
Manchester City'nin İstanbul coşkusuna beğeni yağdı! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damgasını vurdu Manchester City'nin İstanbul coşkusuna beğeni yağdı! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damgasını vurdu         
10:17
Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak         
10:07
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:00
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor! Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!         
09:56
Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi         
09:32
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu         
23:19
Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi         
20:56
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 10:50:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement