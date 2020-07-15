Palandöken'in zirvesinde 15 Temmuz şehitlerini andılar - Son Dakika

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanlar Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Erzurum'da da anıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi ile Alpin Doğa Sporları Kulübü Palandöken'in zirvesine anma tırmanışı gerçekleştirdi.
Sabah saatlerinde deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 600 rakımındaki Dedeman Oteli önünde toplanan Yakutiye Gençlik Merkezi öğrencileri açtıkları 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde zirveye doğru tırmanış gerçekleştirdi. Bazı gençlerde yanlarında getirdikleri sazlarla kahramanlık türküleri söyledi. Yakutiye Gençlik Merkezi öğrencileri taşıdıkları bayrağı zirvede hilal şekline getirirken, yıldızını da bisikletliler oluşturdu. Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle şehitler anısına zirvede Kur'an-ı Ker'im okundu. Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
Alpin Doğa Sporları Kulübü'nün 25 üyesi, kent merkezinden bindikleri bisikletleri ile Palandöken'in zirvesine kadar pedal çevirdi. Zaman zaman bisikletlerinden inip yürüyerek çıkan gençler, demokrasi şehitlerini unutmayacaklarını söyledi.