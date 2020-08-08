Palandöken'in zirvesinde büyük heyecan - Son Dakika

Palandöken'in zirvesinde büyük heyecan

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yazın da adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Palandöken'in zirvesinde büyük heyecan, System.String[]

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yazın da adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Palandöken'in 2 bin 650 rakımına yapılan 'insan sapanı' ve 'dev salıncak' heyecanını yaşayanlar kendilerini uzay boşluğundaymış gibi hissediyor.

Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOWF- 2017) ve birçok uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan Palandöken'in yıldızı giderek parlıyor. Teknik model teknik donanım, Avrupa'nın en uzun kayak pistleri ve kristal kara sahip Palandöken'de ışıklandırılmış pistler sayesinde gece de kayak yapılabiliyor. Havalimanına 15, kent merkezine ise sadece 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezi'nde en uzunu 14 kilometre olmak üzere 55 pist bulunmakta. Aynı anda binlerce kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de yok yok.

BİR KEZ BİNEN BİR DAHA BİNİYORBüyükşehir Belediyesine devredildikten sonra yılın 12 ayı hizmet vermeye başlayan deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, bugünlerde adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Palandöken'in kartal yuvasını andıran 2 bin 650 rakımdaki kafe ve restoranların bulunduğu alana kurulan insan sapanı ve dev salıncak büyük ilgi görüyor. Palandöken'in kışın olduğu gibi yazın da adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yaptığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şunları söyledi: "Palandöken'deki insan sapanı ve dev salıncak Türkiye'nin en yüksek rakımında bulunuyor. Bunlara binen kendini uzay boşluğundaymış gibi hissediyor. İnsan sapanı yerden yukarı 11 metre fırlatıyor. Hızı saatte 80 kilometreye ulaşıyor. Yine dev salıncakta halat desteği ile 11 metre yukarı çekilip şehre doğru bırakılıyor. Bir kez binen tadına doyamadığı için birkaç kez daha biniyor. Muhteşem bir duygu. Palandöken'in 2 bin 270 metresine en derin yeri 75, uzunluğu ise 420 metre olan zipline hattını da önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Palandöken kışın olduğu gibi yazın da halkın ilgi gösterdiği yer olacak."'ANLATILMAZ, YAŞANIR'Belediyenin internet sitesinde görerek geldiği insan sapanı ve dev salıncakta büyük bir heyecan yaşadığını söyleyen Sena Özdemir, "Çok cesur biri değilim ama çok eğlendim. Herkese tavsiye ediyorum. Bir kez deneyen ikinci veya üçüncü kez yine biniyor. Bu dedikleri gibi anlatılmaz, yaşanır" diye konuştu.

Dev salıncak ve insan sapanına binmenin zevkli olduğu kadar büyük bir cesaret istediğini söyleyen Elif Torun ise, "Erzurum için çok güzel olmuş. Adrenalin seven bir insanım. Bu çok iyi oldu her hafta sonu geliyorum. Herkes bu adrenalini yaşamak istemeyebilir. Korkan oluyor ama kesinlikle herkesin yaşaması gereken bir şey" dedi.


Kayak Merkezi, Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 08:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Palandöken'in zirvesinde büyük heyecan - Son Dakika
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