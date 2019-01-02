Palandöken: "İş Yeri Kiralarında Stopaj Uygulaması Kaldırılmalı"

Yeni yılda stopaj vergisinin kaldırılması ya da yüzde 5'e indirilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kira gelirinden doğan vergiyi esnaf ödüyor.

Yeni yılda stopaj vergisinin kaldırılması ya da yüzde 5'e indirilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kira gelirinden doğan vergiyi esnaf ödüyor. Stopaj uygulaması, omzunda birçok yük bulunan esnafı daha da zorluyor. Bu uygulama tamamen kaldırılmalı ya da oran yüzde 20'den yüzde 5'e düşürülmeli. Çünkü haksız bir düzen olarak esnafın kazancını önemli bir oranda azaltıyor. Bu verginin kaldırılmasıyla esnafa bir ayrıcalık tanınmıyor. Yalnızca haksızlığın ortadan kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.



"Stopaj vergisi esnaf için haksız bir düzen oluşturuyor"



İş yeri kiralarındaki stopaj vergisinin esnaf yönünden haksız bir düzen oluşturduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yeri kiralarında kira gelirinden doğan vergiyi, kira gelirini elde eden mükellef değil, kiracı konumundaki esnafımız ödüyor. Dolayısıyla iş yeri kiralık olan esnaf ve sanatkar, ticari faaliyetlerinden dolayı zarar da etse bu vergiyi ödemek zorunda kalıyor. Kira geliri 30 bin TL'yi aşan kira gelirlerinde iş yeri sahipleri beyanname veriyor fakat vergi ödemeyerek vergi iadesi alıyor. Bu da esnaf için diğer büyük iş yerlerine göre ve iş yeri sahibine göre tamamen haksız bir düzen oluşturuyor. Yüzde 20 olan stopaj oranı yüzde 5'e düşürülmeli ya da tamamen bu uygulama kaldırılmalı. Esnaf zaten yüksek kiralar, vergiler, sigorta primi, verginin vergisi derken kazancı buhar oluyor" diye konuştu. - ANKARA

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