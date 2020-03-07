Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2016'da 252 bin 431 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısı, beş yılda 45 bin 682 artarak Şubat sonu itibariyle 298 bin 113 oldu. Kadınların toplam esnaf ve sanatkarlar içindeki oranı ise yüzde 16.34 olarak kayıtlara geçti" dedi.



Kadın esnaf ve sanatkar sayısındaki artışın sevindirici olduğunu dile getiren Palandöken, "Son beş yılda 45 bin 682 kadın esnaf ve sanatkarın aramıza katılması oldukça sevindirici. Kadın esnaf ve sanatkarlarımız en çok bakkal, bayii ve büfe işletmeciliğine rağbet ediyor. 36 bin 376 kadın bakkal, bayii ve büfe işletmeciliği yaparken, 25 bin 87 kadın lokantacılık, 23 bin 339 kadın kuaförlük, 13 bin 226 kadın konfeksiyonculuk ve 10 bin 493 kadın servis aracı işletmeciliği yapıyor. Öte yandan 10 bin 18 ile taksicilik, 9 bin 784 ile kara yolu yük taşımacılığı, 9 bin 618 ile kahvehane-kıraathanecilik, 8 bin 90 ile tuhafiyecilik ve 7 bin 203 ile minibüsçülük de kadın esnafımızın en çok tercih ettiği ilk 10 meslek grubu arasında yer alıyor" diye konuştu. - ANKARA