Palandöken: "Kapanma bahane internet satışı şahane" - Son Dakika

Palandöken: "Kapanma bahane internet satışı şahane"

03.05.2021 10:58
Palandöken:

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile tam kapanma döneminde kapalı olması gereken sektörlerde internet üzerinden satışların devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Genelgeyle esnafın işyeri kapalıyken esnafın satamadığı ürünlerin tamamı internetten satılıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile tam kapanma döneminde kapalı olması gereken sektörlerde internet üzerinden satışların devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Genelgeyle esnafın işyeri kapalıyken esnafın satamadığı ürünlerin tamamı internetten satılıyor. Lojistik firmaları üzerinden satışlar yapılırken olan yine işyeri kapalı olan esnafa oluyor" dedi.

Pandemide en çok zarar gören esnaf ve sanatkarlar olurken, pandeminin parlayan yıldızının 'h-ticaret' olarak adlandırılan hızlı teslim yapan lojistik ve kargo firmaları olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Pazar günleri zincir marketler kapalı olduğu halde h-ticaret yapan kargo ve lojistik firmaları aracılığıyla zincir marketler satışa devam ediyor. İnşaat ve imalat dışındaki sektörler kapalı olduğu halde tüm sektörlerde internet üzerinden satışlar yapılabiliyor. AVM'ler kapalı ama AVM'lerde satılan ürünlerin tamamına internet üzerinden ulaşılabiliyor. Olan yine esnaf ve sanatkarlara oluyor. Bir buçuk yıldır esnafın tüm mal varlığı elinden gitti. Üstüne de bir o kadar borçlandı. Pandemi tamamen bitip hayat normale dönse bile esnafın normale dönme ihtimali kalmadı" diye konuştu.

"Aklınıza gelen her şey internet üzerinden alınıyor"

İnşaat ve imalat dışındaki sektörler kapalı olduğu halde bu sektörlerde satışlar nereden ve nasıl yapıldığını merak ettiklerini belirten Palandöken, "İçişleri Bakanlığının genelgesi ile birçok sektörde tam kapanma ve yasaklamalar geldi. Bu sektörler kapalıysa internet üzerinden de olsa satışlar nasıl yapılabiliyor? Faturayı, fişi kim nasıl kesiyor? Kargoya malları kim, nasıl teslim ediyor? Bu işleri yapanlar evlerinden nasıl çıkıp işyerlerine gidebiliyor? Ayakkabıdan beyaz eşyaya, bisikletten piknik malzemesine kadar aklınıza gelen her şey internet üzerinden alınabiliyor ve öyle birkaç gün içinde de değil, birkaç saat içinde adrese teslim ediliyor. Bu durumda da bir tek esnaf evinde tam kapalıyken, diğerleri oturdukları yerden satışa devam ediyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

Palandöken: Kapanma bahane internet satışı şahane

Esnaf ve Sanatkarlar, Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığı, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Kapanma bahane internet satışı şahane' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • acı ama gerçek: SAYIN BAKANIM İNTERNET SATIŞLARI GÜZEL DEMİŞİNİZ UFAK ESNAF BAKKALDAKİ ÜRÜNLERİNİ İNTERNETTENMİ SATACAK YA ALLAH AŞKINA GÜLDÜRMEYİN İNSANI BİN TL Bİ PARA YARDIMI YAPIYORUZ DİYORSUNUZ ODA KAPANALI 5. GÜN HALEN HESABA YATMADI KALDI Kİ BİZİM ZARARIMIZ BİN LİRA DEĞİL Kİ BUNU NEYE GÖRE BELİRLİYORSUNUZ SOKAKLAR BOŞ GÜNLÜK CİROMUZ BİN TLDEN 100 TL YE DÜŞTÜ SİZDE BİN TL VERİYORUZ DİYOSUNUZ BU BİZİM DÜKKANLARIN NE KİRASINI NE ELEKTRİK SUYUNU NEDE VERGİLERİNİN TOPLAMININ YÜZDE BİRİ BİLE DEĞİL :):) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı         
13:28
Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor         
13:12
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor         
12:23
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi         
11:58
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi         
11:09
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor         
10:41
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak         
10:14
Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira         
09:59
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti         
22:33
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:34:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Palandöken: "Kapanma bahane internet satışı şahane" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement