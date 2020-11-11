Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırılıyor - Son Dakika

Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırılıyor

11.11.2020 16:24

Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırılıyor 2 bin 500 fidan toprakla buluştu Palandöken Kayak Merkezi sahasında yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışması kapsamında 164 bin adet fidan toprakla buluşturulacak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlatmış olduğu "Geleceğe Nefes Ol Kampanyası "...

Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırılıyor

2 bin 500 fidan toprakla buluştu

Palandöken Kayak Merkezi sahasında yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışması kapsamında 164 bin adet fidan toprakla buluşturulacak

ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlatmış olduğu "Geleceğe Nefes Ol Kampanyası " ile Milli ağaçlandırma günü 11 Kasım 2020 de saat 11.11 de Türkiye'nin 81 ilinde 83 milyon hep birlikte fidan dikimi yapıldı.

Erzurum'da 20 lokasyon da 19 bin 350 adet fidan toprakla buluşturuldu. 11 Kasım Milli ağaçlandırma günü etkinliği kapsamında Erzurum Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırma sahası içerisinde 2 bin 500 adet fidan dikimi yapıldı.

Bunun yanı sıra Palandöken Kayak Merkezi sahasında yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışması kapsamında 164 bin adet fidan toprakla buluşturulacak.

Saat 11.11 de Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırma sahası içerisinde bulunun ağaç dikim törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve görevliler katıldı.

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay yaptığı konuşmada "11 Kasım Milli Ağaçlandırma dikim bayramı münasebetiyle Erzurum Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırma sahasında bir tören düzenlendi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıkardığı kararname ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü tensipleriyle uygun görülen ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün işbirliği ile " Geleceğe Nefes " kampanyası başlanmıştır " diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle geçen yıl başlatılan " Geleceğe Nefes " kampanyası ile 11 milyon fidan toprakla buluşturulmuştu. Yine geçen yıl ormanlarımızı korumak toplumda ağaç sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla 11 Kasım tarihi Milli Ağaçlandırma günü olarak ilan edilmiştir " diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş de konuşmasında "Bu gün çok mutluyum, geçen yıl 11 Kasım da sitem etmiştim, bu gün hayal ettiğim şeyler gerçek olduğu için mutlu oldum. Erzurum Palandöken dağı bizlerin nimeti, Havalimanından inip araçla 10 dakika sonra kayak pistlerine geliyorsunuz. Boş görünen yerler bu sene fidan dikimi yapıldı çok mutluyum. Kimin emeği geçmiş ise hepsine teşekkür ediyorum. Ağaçlı yerler olunca nefes almamız bize değişir. Boş alan bırakmak istemiyoruz. Dikilen ağaçların yüzde sekseni tutmuş durumda. 1994 yılında ağaç yokken 2020 yılında ormana dönüşüm olmuş. Dikilen ağaçların sayılarını çoğaltmamız lazım. Hedef olarak iki yılda 1 milyon dikimi söylemiştik, bunu en az 5 milyon fidan dikimine ulaştırmanın çabası içerisindeyiz " diye konuştu.

Konuşmalardan sonra fidan dikimi yapıldı. Hatıra fotoğrafı çekildi. Vali Memiş fidan dikiminden sonra Palandöken Kayak Merkezi zirvesine çıkarak burada yapılan ağaçlandırma çalışmalarını yerinde gördü ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Palandöken Dağının yüksek kesimleri yağan karla başka bir güzelliğe bürünmüş oldu.

Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırılıyor
Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırılıyor
Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırılıyor
Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırılıyor

Geleceğe Nefes, Kayak Merkezi, Palandöken, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırılıyor - Son Dakika


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