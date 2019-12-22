Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu cıvıl cıvıl - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu cıvıl cıvıl - Son Dakika

Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu cıvıl cıvıl

6 saat önce

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kayakseverlerin kolayca ulaşabildiği, kar kalınlığının 53 santimetreye ulaştığı Erzurum'daki kayak merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için kayak merkezine gelen vatandaşlar, kızağa binip, snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

Merkezde kurulan platformda, canlı müzik eşliğinde her yaştan insanın eğlenceli vakit geçirirken, ailelerin çocuklarıyla kızağa binmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Tatil için merkeze gelen Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'den Erzurum'a 20 kişilik grupla geldiklerini belirterek, "Palandöken çok güzel, hava güzel. Çok güzel ortam ve tesisler var. Hafta sonunu geçirmek için güzel etkinlik yapıyoruz." dedi.

Arkadaşlarının da söz konusu kayak merkezini çok beğendiğini ifade eden Yılmaz, tüm kayakseverleri Erzurum'a ve Palandöken'e davet etti.

Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu cıvıl cıvıl

Kayak Merkezi, Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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