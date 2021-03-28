Palandöken Kayak Merkezi, ilkbaharda da kayakseverleri ağırlıyor - Son Dakika

Sahip olduğu doğal güzellikleri, kilometrelerce uzunluktaki pistleri, teknik altyapısı ve tecrübe birikimiyle Türkiye'nin en önemli kış turizm destinasyonu olan Palandöken Kayak Merkezi, mart ayının son günlerinde de kayakseverlere ev sahipliği yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde güvenli tatil imkanı sunan ve son günlerdeki yağışlar sayesinde sezonu uzatan merkez, hafta sonu kayak yapmak isteyenlerin akınına uğradı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 ve kar kalınlığının 140 santimetre ölçüldüğü merkeze gelenler, aileleriyle kayak yapıp, kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Kovid-19 tedbirlerinden taviz verilmeyen kayak merkezinde yerli ve yabancı turistler güneşli havada kayak ve snowboard yaparak keyifli zaman geçirdi.

İstanbul'dan gelen Abdullah Aygün, Türkiye'deki diğer kayak merkezlerine de gittiğini ancak Erzurum'daki atmosferin çok farklı olduğunu söyledi.

İlk kez kayak için kente geldiğini anlatan Aygün, " Uludağ, Ilgaz ve diğer yerlere gittim ama buranın atmosferi başka. Güneş altında kayak yapmak çok keyifli. Şapka ve gözlüğü çıkardım. Terledim ve bir ara montu da çıkardım. Profesyonel kayakçı değilim ama amatör olarak da çok keyif alıyorum." diye konuştu.

Kayakseverlerden Başbuğ Güner de İstanbul'dan kayak için geldiğini belirterek, mart ayı olmasına rağmen kış şartlarındaki gibi pistlerde kayak yaptığını anlattı.