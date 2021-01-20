Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika

Erzurum'da etkili olan kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tatilcileri sevindirdi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezinde tatilciler, kar yağışı altında kayak keyfi yaptı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı ile birlikte otellerdeki doluluk oranı yüzde 70-80 seviyelerine yükselirken, rezervasyonların son günlerde arttığı belirtildi. Palandöken Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akçay, Aralık 2020'de yaşanan kar yağışı yetersiz olunca suni karlama yaparak kayak severlere pistleri hazır hale getirdiklerini belirterek, "Son üç gün içerisinde ülkemizde yağan ve etkili olan karla birlikte sıkıştırılan karla birlikte Palandöken'de yaklaşık olarak 1 metre kar oldu. Yılbaşı ve diğer hafta sonlarında dışarı çıkma kısıtlamalarının kaldırılması ile otellerde rezervasyonlarda artışlar görüldü. Palandöken'de güvenle kayak yapılabilir, güvenli sertifikamızı almış bulunuyoruz. Yetkili kurumlar tarafından da zaten her zaman denetim yapılıyor. Otele giriş yapan tüm müşterilerimizi HES kodsuz otele giriş yaptırmıyoruz. Otelde bulunan müşterilerimiz tamamen HES koduyla giriş yapmış durumdadır. Otellerimiz günde en az 5 defa dezenfekte yapılıyor. Önlemler fazlasıyla zaten alınıyor. Otellere rezervasyonlar akmaya başladı. Birkaç gün sonra zaten okullarda sömestri tatili başlayacak. Okulların tatil olmasından dolayı da müşterilerimiz otellerimize gelmeye başladı. Palandöken'de bulunan oteller yüzde 80 kapasite ile çalışıyor. Daha fazla müşteri veya misafir kabul etmeyecek. Gerek kayak, gerek otel içi, gerekse otel içindeki restoranlar olsun sosyal mesafeye uygun hale getiriyoruz ve gelen kişileri bu konuda da bilgilendiriyoruz. Kayak severler için pistlerde gereken güvenlik önlemleri de artırılmış durumdadır" diye konuştu.

Kayağın Covid'e en uzak spor dalı olduğunu dile getiren Akçay, "Kayak yapan insanlar zaten fazlasıyla kar maskesi ve kask takıyor. Bir de bireysel bir spor olduğu için Covid-19'la ilgili bir sıkıntı oluşmuyor" dedi.

(Şahap Gürler/İHA)