Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, kayak sezonu öncesinde Palandöken Kayak Merkezi'nde eksiklerin giderildiğini, yerli ve yabancı turistlerin yeni sezonda rahatça kayak yapması için olanakların sağlandığını söyledi.

Memiş, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde, otel işletmecileri ve turizmcilerin katılımıyla düzenlenen "Yaklaşan kış sezonu, iç ve dış turizm" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Palandöken'in Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasında yer aldığını, bu sezon gelecek misafirler için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Erzurum'un kayak kadar sağlık konusunda da önemli bir şehir olduğuna işaret eden Memiş, "İstemeyiz ama kaza olduğunda Türkiye'nin sağlık konusunda donanımlı bir ilindeyiz. Palandöken şehre bitişik ve dağ oteli diye bir kavramımız yok. Şehirde bile kalsanız 15 dakikada pistlere gelebiliyorsunuz. Her türlü tedbir alınmış vaziyette. Bütün turistlerimizin ihtiyaçlarını giderecek durumdayız." diye konuştu.

Bu senenin diğer yıllardan farklı olduğunu dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Otellerimiz güzel çalışmalar yaptılar, biz de onlara katkıda bulunduk. Şimdiden yüzde 80-90 oranında doluluk oranımız var. Yerli turiste yer olacak mı diye düşünüyoruz ama onlar için de olmazsa şehir içindeki otellerimizi düşünüyoruz. Pandemiye rağmen Ukrayna ve Rusya'dan direk uçuşlar olacak. Bütün şartlar iyi giderse bunlar olacak. Pandemide önemli bir artış olmaz ve ülkemiz yasak koymazsa her şey istenildiği gibi olacak. Biz her türlü tedbiri almışız. İnşallah güzel bir sezon yaşayacağımızı ümit ediyorum."

Memiş, kente gelen turistlerin cağ kebabı ve kadayıf dolması gibi yiyeceklerin tadına bakma imkanı yakalayacaklarını, Tortum Şelalesi ve Narman Peribacaları gibi turistik yerleri de gezebileceklerini sözlerine ekledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinin çehrelerinin önemli oranda değiştiğini anlattı.

Dünyanın hiçbir yerinde Palandöken'deki fırsatların olmadığını öne süren Sekmen, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte Palandöken'in eşsiz güzelliğini ve şehrimizin uygun altyapısını tüm yönleriyle ön plana çıkaracak ve dünya vitrinine çıkarmaya devam edeceğiz. Karın bir şehrin kaderini nasıl değiştirdiğini hep birlikte göreceğiz. Yeni sezon için Palandöken ve Konaklı Kayak merkezlerinde sezon öncesi bütün liftlerin bakımlarını tamamladık, mekanik parçalarda bütün bakımlar yapıldı. Suni karlama sistemlerinin bakımları yapıldı. Diğer bütün sosyal ve spor anlamındaki, turistlerin ilgisini çekecek bütün her şeyin bakımları yapıldı ve hazır durumda. Kovid-19 önlemleriyle ilgili gerekli bütün uyarılar, bütün lokasyonlara asıldı. HES kodu olmayan hiç kimse tesislere alınmayacak. Herhangi bir huzursuzluğa sebebiyet vermeden, gelen turistlerin en güzel şekilde kayaktan istifade etmelerini sağlayacağız."