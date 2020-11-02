Palandöken Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

Palandöken Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

02.11.2020 13:33

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Şehir merkezi olarak ülkenin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Erzurum'da, sabah erken saatlerde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Yurdun önde gelen kış turizm merkezlerinden olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Palandöken'in zirvesindeki kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesini beyaza bürüyen kar ise turizmcileri de heyecanlandırdı.

Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, Palandöken'e yılın ilk karının düştüğünü, yağışın turizmcileri heyecanlandırdığını söyledi.

Bu yıl Rus acentelerle büyük anlaşmalar yaptıklarını dile getiren Akça, şunları kaydetti:

"Palandöken'de bu yıl özellikle yerli misafirlerin yanı sıra Rus turistlerimiz de olacak. 25 Aralık'tan itibaren 15 Mart'a kadar her hafta Erzurum'a 800 Rus turist gelecek ve çok güzel bir kayak tatili yapacaklar. Yurt dışındaki kayak merkezlerinin kapalı olması nedeniyle bu yıl Türkiye'deki tüm kayak merkezlerinde bir yoğunluk yaşanacağını tahmin ediyoruz ancak en çok yoğunluğun Palandöken'de olacağını da biliyoruz."

Palandöken Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Palandöken Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Palandöken Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Palandöken Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Kayak Merkezi, Palandöken, Turizm, Kayak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Palandöken Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika


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