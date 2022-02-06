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Palandöken Kayak Merkezi sömestir tatilinde 400 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika

Palandöken Kayak Merkezi sömestir tatilinde 400 bin kişiyi ağırladı

06.02.2022 12:21

Palandöken Kayak Merkezi sömestir tatilinde 400 bin kişiyi ağırladı Erzurum sömestir tatilinde tatilcilerinin akınına uğruyor.

Palandöken Kayak Merkezi sömestir tatilinde 400 bin kişiyi ağırladı

ERZURUM - Erzurum sömestir tatilinde tatilcilerinin akınına uğruyor. Tati boyunca Palandöken Kayak Merkezlerinde toplam 400 bin kişi kayağın ve karın keyfini çıkarttı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinin olduğu Erzurum'da sömestir yoğunluğu yaşanıyor. Ejder 3200 A.Ş. bünyesinde 3 bin 200 rakımda bulunan Palandöken Kayak Merkezi Türkiye'nin 81 ilinden yerli turist akın ediyor. Özellikle Palandöken'de doluluk yüzde 100'e ulaştı. Gün içerisinde ziyaretçi sirkülasyonu 30 binleri bulduğu kayak merkezinde yer alan otoparklarda ise yer kalmıyor.

Ejder 3200 A.Ş. tarafından paylaşılan rakamlara göre yılbaşından beri toplam 600 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezlerinde sadece sömestir tatilinde 400 bin ziyaretçi ağırlandı.

56 farklı pistte toplam 70 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da Palandöken'e akın etti. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkartıyor.

Palandöken Kayak Merkezi sömestir tatilinde 400 bin kişiyi ağırladı
Palandöken Kayak Merkezi sömestir tatilinde 400 bin kişiyi ağırladı
Palandöken Kayak Merkezi sömestir tatilinde 400 bin kişiyi ağırladı

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Kayak Merkezi, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Palandöken Kayak Merkezi sömestir tatilinde 400 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika


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