Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı - Son Dakika

Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı

28.11.2020 14:44

Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı 2020-2021 sezonu buz tırmanışı ile açıldı Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Dr.

Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı

2020-2021 sezonu buz tırmanışı ile açıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Dr. Ersan Başer: "Erzurum Palandöken Dağında 2020-2021 oluşturulan buz duvarı pistinde ilk tırmanışımızı yaparak sezonu açmış bulunuyoruz"

ERZURUM - Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından organize edilen 2020-2021 kış sezonu ilk buz tırmanışı Palandöken Kayak Merkezi buz parkurunda yapıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Dr. Ersan Başer, Palandöken Kayak Merkezinde hazırlanan buz parkurunda tırmanış yaparak 2020-2021 sezon açılışını yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Dr. Ersan Başer organize hakkında yaptığı açıklamada, "Kasım ayının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Erzurum Palandöken Dağında 2020-2021 oluşturulan buz duvarı pistinde ilk tırmanışımızı yaparak sezonu açmış bulunuyoruz. Sizlerde gördünüz açılış tırmanışı yaptık. Tırmanış duvarı açılmış oldu. Geçen yıl burada buz tırmanışı organizasyonu yaparak yarışmalar düzenlemiştik. Palandöken Dağının en önemli özelliklerinden birisi oluşturulan suni buz duvarı oldu. Bu duvar suyla önceden dondurularak tırmanış yapılacak hale getiriliyor. Oluşturulan bu duvar Türkiye'de ilktir. Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı birçok sporcu şu an pistlerde antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyorlar. Ayrıca burada sporculara eğitim kampları düzenleniyor. Türk sporu için genç sporculara imkan sağlıyoruz. Buralardaki genç sporcular ilerleyen yıllarda Türkiye'yi Olimpiyatlarda temsil etme imkanı bulacaklar" dedi.

Buz duvarına tırmanış yapan10 yaşındaki Mehmet Akif Emeç ise, "Bende bu sene yarışlara minikler kategorisinde hazırlanıyorum. Yarışmayı kazanmak istiyorum ve ona göre sıkı antrenman yapıyorum. Diğer rakiplerimin nasıl bir çalışma yaptıklarını bilmiyorum ama ben kazanmak için yarışacağım. Benden haberleri olsun kendilerine dikkat etsinler" diye konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç de geçen sene Palandöken Kayak Merkezinde oluşturulan buz parkının bu sene ikinci açılışını yaptıklarını ifade ederek, "Dağcılık Federasyonu Başkanımız ilk tırmanışı yaparak açılış yaptı. Palandöken Kayak Merkezine gelen herkes bulunduğumuz yerdeki buz tırmanma pistine gelerek tırmanış yapma imkanı bulacaklardır. Dünya ve ülke olarak Pandemi sürecini en kısa zamanda atarız ve organizasyonlar yaparız. Geçen sene yapılan buz duvarı bu sene daha da iyi olmuş. Geçen sene acemilik vardı bu sene biraz daha tecrübe kazanarak tırmanışlarımızı daha kontrollü yapma imkanı bulduk" diye konuştu.

Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Palandöken, Organize, Kayak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı - Son Dakika


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