Palandöken Kayak Merkezinden sürü geçti - Son Dakika

Palandöken Kayak Merkezinden sürü geçti
02.12.2020 09:18
Palandöken Kayak Merkezinden sürü geçti Yaylada mahsur kalan besiciler zor anlar yaşadı Büyükbaş hayvan sürüsü kayak merkezinden inerken ilginç görüntüler oluşturdu Palandöken Kayak Merkezinin yüksek kesimlerinde yaylada kalan besiciler kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Palandöken Kayak Merkezinden sürü geçti
Yaylada mahsur kalan besiciler zor anlar yaşadı
Büyükbaş hayvan sürüsü kayak merkezinden inerken ilginç görüntüler oluşturdu
ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezinin yüksek kesimlerinde yaylada kalan besiciler kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Yaz mevsimini yaylada geçiren besiciler bugün aniden bastıran yoğun kar yağışı karşısında zor anlar yaşadılar. Kayak Merkezinden aşağıya inen büyükbaş hayvan sürüsü ilginç görüntü oluşturturken, çobanlar yüksek kesimlerde kar yağışının çok daha etkili olduğunu belirttiler.
Kayak Merkezinden sürü halinde inen büyükbaş hayvan sürüsü sahipleri tarafından kapalı ahırlara götürüldü.
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