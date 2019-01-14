Palandöken: "Kaybolmaya Yüz Tutan Mesleklere Destek Devam Ediyor"
1 saat önce
Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere verilen devlet desteğinin 2019 yılında da devam edeceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren esnafa ve usta girişimci esnafa 2015'ten bu yana verilen sıfır faizli kredi desteği 2019'da da devam edecek.
Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere verilen devlet desteğinin 2019 yılında da devam edeceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren esnafa ve usta girişimci esnafa 2015'ten bu yana verilen sıfır faizli kredi desteği 2019'da da devam edecek. Faizsiz kredi desteğinin en az 3 yıl olan ustalık belgesi şartı 1 yıl olarak değiştirildi. Bu karar genç girişimcilere yeni imkanlar oluştururken kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin ayakta kalmaları için de bir fırsattır" dedi.
Esnaf ve sanatkara Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Halk Bankası
tarafından verilen faizsiz kredilerdeki 3 yıllık ustalık belgesi şartının 1 yıla indirilmesini sevindirici bulan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu karar genç girişimci esnaf için yeni bir fırsat olacak. Artık genç girişimcilerin krediye ulaşmaları için ustalık belgesini aldıktan sonra 3 yıl beklemelerine gerek kalmayacak. 2019'da verilecek kredi destekleri ile kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin ayakta kalmaları için de destek devam edecek. Esnafımızın hayata umutla bakmaları ve önlerinin açılması için faizsiz krediler çok büyük bir destek. Usta girişimci ve genç girişimci esnaf ile kaybolmaya yüz tutmuş esnaf için verilecek sıfır faizli krediler ekonominin canlanması için büyük önem taşıyor. 2019 yılı hem kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandıracak hem de genç girişimci esnaf için verimli bir yıl olacak" şeklinde konuştu. - ANKARA
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:19 Kaynak: İHA
Yeni Albüm Heyecanı Yaşayan Gülben Ergen, Bir Süre Konuşmama Kararı Aldı
Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı
6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi