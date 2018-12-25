Palandöken: "Kdv ve Ötv İndirimi Mart Sonuna Kadar Uzatılmalı"

KDV ve ÖTV indiriminin yeni yılda da devam etmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Kasım'da başlayan KDV ve ÖTV indirimi yılsonunda bitecek.

KDV ve ÖTV indiriminin yeni yılda da devam etmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Kasım'da başlayan KDV ve ÖTV indirimi yılsonunda bitecek. Bu indirimler beyaz eşya, mobilya ve otomobil sektörü için olumlu fakat sektörlerde beklenen canlılık henüz sağlanamadı. Bu indirimlerin yeni yılda da devam etmesi 2019'a ekonomik hareketlilik ile girmemizi sağlar" dedi.



KDV ve ÖTV indiriminin yeni yılda da uzatılmasıyla beklenen satış cirolarına ulaşılabileceğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV ve ÖTV indirimi, piyasalara kısmen hareket getirdi. Fakat bu hareket maalesef beklentileri karşılamaya yetmedi. Kasım ayında yurtiçi beyaz eşya satışları yüzde 21 azaldı, otomotiv sektörü 33.5 daraldı. 1 Kasım'da başlayan vergi indirimleri henüz beklentiye ulaşmadığı için, yeni yıla ekonomik olarak canlı girmemiz için en az 3 ay daha KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılması gerekiyor. 2018'de birçok sektörde yaşanan daralmanın önüne, vergi indirimi ve kampanyalarla geçebiliriz. Sektörler de vergi indirimlerini fiyatlara yansıtarak devlet ile birlikte hareket etmeli. Karşılıklı özveri ile beklenen cirolara ve ekonomik hareketliliğe ulaşılabilir" diye konuştu.



"Farklı sektörlerde de kdv ve ötv indirimi yapılmalı"



Mobilya, beyaz eşya, otomotiv gibi sektörlerle birlikte diğer farklı sektörlerde de KDV ve ÖTV indirimi yapılması gerektiğini hatırlatan Palandöken, "Geçtiğimiz yıl uygulanan vergi indirimlerinde yurtiçi satışlar beyaz eşyada yüzde 25, mobilyada yüzde 35, konutta yüzde 8,2 artmıştı. Bu yıl ise indirimlerin 2 ay sürmesi yeterli olmadı. Aynı zamanda indirim yapılan sektörlerin de artırılması gerekiyor. Satışların artması, özellikle de beklenenin üzerine çıkması yeni yıl için piyasaları hareketlendirerek büyüme oranına da olumlu etki ediyor. Vergi indirimleri vergi gelirlerini azalmanın aksine daha çok satış olduğu için daha çok vergi anlamına gelir" şeklinde söyledi. - ANKARA

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