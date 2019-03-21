Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Kdv ve Ötv İndirimlerinin Uzatılması Sevindirici"

Palandöken: "Kdv ve Ötv İndirimlerinin Uzatılması Sevindirici"

1 saat önce

KDV ve ÖTV indirimlerinin 3 ay daha uzatılmasının piyasaları rahatlatacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mobilyada, beyazeşyada, otomobilde, konut alımında, motosiklette, tapu harcı ve ticari araç alımlarında KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılması piyasaları rahatlatacak" dedi.

Palandöken:
KDV ve ÖTV indirimlerinin 3 ay daha uzatılmasının piyasaları rahatlatacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mobilyada, beyazeşyada, otomobilde, konut alımında, motosiklette, tapu harcı ve ticari araç alımlarında KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılması piyasaları rahatlatacak" dedi.

Birçok önemli sektördeki vergi indirimlerinin piyasalar için büyük önem taşıdığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TESK olarak, 31 Martta sona erecek olan vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasını talep etmiştik. Bu konudaki talebimiz olumlu sonuçlandı. Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatılması sevindirici bir haber oldu" diye konuştu.

"Enflasyon düşmeye devam edecek"

Vergi indirimlerinin, otomotiv, mobilya ve beyaz eşyada Haziran sonu, konut alım satımında da yılsonuna kadar uzatılmasıyla birlikte birçok sektörde daralma beklentilerinin önüne geçileceğinin altını çizen Palandöken, "Enflasyon oranları düşmeye devam edecek ve sektörler canlanacak. Özellikle düğün sezonunun yaklaştığı dönemde mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimlerinin sürmesi, esnaf ve sanatkarımız için büyük önem taşıyor. Ayrıca mobilyadaki KDV'nin yüzde 8 olması ve beyaz eşyadaki ÖTV'nin sıfırlanması, yeni evlenecek çiftler için de müjde niteliğinde. Ticari araç alımlarında KDV yüzde 1, tapu harçlarında yüzde 3 olarak devam ediyor. Konut sektöründe de hızla düşen faiz oranları ile beraber vergi indirimleri de etkisini gösterecektir. KDV yüzde 8 olarak yılsonuna kadar sürecek. En çok da ekonomide lokomotif olarak kabul edilen bu sektörlerdeki canlanma, ekonominin geneline son derece olumlu yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

"Mobilya ve beyaz eşyadaki indirim yaz sonuna kadar sürmeli"

Evlenme sezonunun yaz aylarında olması nedeniyle beyaz eşya ve mobilya satışlarının en çok yaz aylarında görüldüğünü hatırlatan Palandöken, "Haziran sonuna kadar uzayan süreler yaz sonuna kadar sürmeli. Evini değiştirmek, başka bir eve taşınmak isteyenler genellikle soğuk kış aylarını atlatmak için yaz aylarını bekliyorlar. Aynı şekilde evlenecek olanlar da yaz aylarındaki düğün sezonunu bekliyor. Bu nedenle mobilya ve beyaz eşya satışları da en çok yaz aylarında yapılıyor. Dolayısıyla Haziran sonunda bitecek olan vergi indirimlerinin yaz sonuna kadar uzatılması gerekir. Haziran ayı geldiğinde, ekonomi yönetimi sektördeki gidişata göre gerekli önlemi mutlaka alacaktır" sözlerine yer verdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den Türkiye İçin Daralma Uyarısı Hong Kong'da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 13:06:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Kdv ve Ötv İndirimlerinin Uzatılması Sevindirici"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]