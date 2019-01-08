Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Kredi Kartlarındaki Yapılandırma Piyasalar Canlanacak"

Palandöken: "Kredi Kartlarındaki Yapılandırma Piyasalar Canlanacak"

2 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartlarındaki yapılandırma piyasalar canlanacak" dedi.

Palandöken:
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartlarındaki yapılandırma piyasalar canlanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza borçlarını daha kolay ödemeleri için imkan tanıyan yeni düzenlemenin başta kredi kartı sahipleri olmak üzere esnaf ve sanatkarları rahatlatacak bir adım olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "Kredi kartlarındaki bu yapılandırma oldukça sevindirici ve piyasaların rahatlaması bakımından çok önemli. Bu yapılandırma ile piyasalarda rahatlama ile birlikte esnaf rahat nefes alacak. Yine Halk bankası tarafından 350 bin kişiye verilecek 22 milyar liralık kredi ise zor durumdaki esnaf ve sanatkarımızı rahatlatacak ve piyasalar kısa sürede canlılık kazanacaktır" ifadesini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:42 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi
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