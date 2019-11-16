TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yüzde 2 olarak kabul edilip cumhurbaşkanlığına onaya sunulan Konaklama Vergisinin küçük işletme sahibi esnafı ve turizmi olumsuz etkileyeceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu vergi en azından konaklama sektöründe küçük işletme sahibi esnafımızdan alınmamalı ki en çok olumsuz etkilenecek olan bu esnafımızın kazancının ve müşterisinin azalmasının önüne geçilmeli" dedi.

Maliyetin artması ile tüm işletmelerin olumsuz etkileneceğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tatil vergisi olarak adlandırılan Konaklama Vergisi mali güce göre ödeme ilkesine aykırı şekilde düzenlenirken son yapılan değişiklik ile yüzde 2 sabit oran olarak belirlendi. Bu vergi en çok küçük işletme sahibi esnafımızı zorlayacak. Esnaf işletmesi olarak adlandırılan çok küçük aile işletmeleri var. Bu insanlar kendileri de yaşadıkları evin 2 veya 3 odasını pansiyon olarak değerlendirip geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Günlük 20 TL bile yatak bedeli alınan birçok aile işletmesi var. Oran yüzde 2 bile olsa bu vergi ekstra bir maliyet getireceği için en çok bu esnaf kesimimizi zorlarken diğer tüm konaklama işletmelerinin de maliyetini artırmış olacak. Bu da fiyatlarda artış gibi sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla turizm de olumsuz etkilenecektir" şeklinde belirtti.

"TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK HİÇBİR ADIM ATILMAMALI"

En çok küçük aile işletmeleri ve pansiyonları zor duruma sokacak Konaklama Vergisinden küçük işletmelerin muaf olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Ekonomimizin en önemli ayaklarından biri turizmi olumsuz etkileyecek, yatırımları kaçıracak adımlar atılmamalı. Aksine yerli ve yabancı turisti çekecek yeni teşvikler yapılmalı. Vergiler arttığında, vatandaş ya da turist yine aynı gezi planını uygulasa dahi bu kez de yapacağı alışveriş azalacak ya da konaklayacağı gün sayısı düşecek. Maliyetteki küçük bir artışın küçük işletme ile büyük işletmelere yansıması arasında büyük bir fark var. Bu nedenle konaklama vergisinden konaklama hizmeti veren bu kesimdeki esnafımız aynı öğrenci pansiyonları gibi muaf olmalı. En büyük olumsuz etkiyle karşılaşacak olan esnafımız, bu vergi yasalaşmadan önce tekrar düşünülmeli" diye konuştu.

(İHA)