Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TEKS) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren basılı ve külçe halinde olmayan kuyum ürünlerindeki taksit sayısının 4'ten 8'e çıkarılması vatandaşı da, piyasaları da rahatlatacak" dedi.



Kuyum ürünlerinde taksit sayısının 8'e çıkmasıyla vatandaşın rahatlayacağını ifade eden Palandöken, "Mevsimsel olarak da yükselen altın fiyatları nedeniyle zorlanan vatandaş artık eşinin dostunun düğününe giderken altınını daha rahat alacak. Çünkü taksit sayısının 8'e kadar çıkması ile artık gram altın ve çeyrek altın arasında fazla düşünmeden karar verilebilecek. Artan taksit sayısı ile birlikte piyasalarda da bir hareketlenme olacak" diye konuştu. - ANKARA